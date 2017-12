Maroko zaprasza na urlop. Kiedy najlepiej się tu wybrać?

Maroko to dla Polaków wciąż kraj nieco tajemniczy, jednak ci, co tu byli, potwierdzają, że spełnia oczekiwania wielu turystów. Jest tu coś dla chcących przeżyć przygodę i dla tych, którzy pragną po prostu poleniuchować na plaży. Jeśli zastanawialiście się, czy odwiedzić to północnoafrykańskie państwo, to mamy dla was kilka propozycji wycieczek.

Maroko, ze względu na bliskość i świetną bazę hotelową, przyciąga wielu turystów z Europy

Maroko – geografia i turystyka w kraju

Maroko, obok Egiptu oraz Tunezji, generuje większość ruchu turystycznego na kontynencie afrykańskim. Do Maroko promami przypływa najwięcej turystów z Hiszpanii i Francji, doceniających postępującą europeizację tego kraju i rosnącą w siłę infrastrukturę turystyczną. Poza orientalną architekturą i wspaniałym jedzeniem, przyciągają ich tu też m.in. zabytki z listy UNESCO czy targi, na których kupimy od przypraw po chociażby oryginalną, berberyjską biżuterię.

Maroko - pogoda

W Maroko najchłodniejszy jest na ogół styczeń - jest tu wtedy ok. 12 st. C. Z kolei late, przede wszystkim w środkowej części kraju, temperatury latem przekraczają nawet 50 st. C. Podczas największych upałów sytuację ratuje jednak suchy klimat, który sprawia, że jest w miarę znośnie. Śnieg w Maroko zobaczymy jedynie zimą w górach Atlas.

W Maroku najpiękniej jest późną wiosną, kiedy nie ma jeszcze upałów i bujnie kwitną zielone rośliny. Ciekawostką są wówczas gorące porywy silnego wiatru znad pustyni (zwanego sirocco bądź chamsin). Jego występowanie jest związane z niewielkim zapyleniem terenu, okresowo niższą wilgotnością i wyższą temperaturą. Poza majem i czerwcem polecamy dodatkowo wczasy w Maroko we wrześniu i październiku.

Maroko – wycieczki na północ Afryki wiosną

Późną wiosną (wczasy first minute są teraz w dobrych cenach) ten afrykański kraj kusi niezłymi ofertami w super cenach. Szczególnie wyróżniają się wycieczki samolotem z tygodniowym zakwaterowaniem w czterogwiazdkowych hotelach ze śniadaniami. Polecamy pobyt w czerwcu w hotelu Las Palmeras w Marrakeszu, do którego dostaniemy się z portu lotniczego w Krakowie. Obiekt jest klimatyzowany, obsługa wielojęzyczna, a tuż obok postój taksówek.

Kolejną doskonałą bazę wypadową do zwiedzania Maroko stanowi hotel Riad Qodwa w Marrakeszu. Oferta na koniec maja obejmuje tydzień na miejscu ze śniadaniami i przelotami.

W kurorcie nadmorskim Agadir usytuowany jest przestronny resort Al Moggar Garden Beach. Znajduje się bezpośrednio przy piaszczystej plaży (za promenadą), w zielonym ogrodzie i dysponuje dogodnymi możliwościami komunikacyjnymi. Przeloty na wczasy odbywają się z lotniska Chopina w Warszawie.

Pięciogwiazdkowy hotel Adam Park And Spa w Marrakeszu to synonim marokańskiego luksusu. Na miejsce dostaniemy się z Krakowa, a lokalizacja w centrum ułatwia zwiedzanie miasta i okolicy.

Maroko - wczasy jesienią

Jesień to czas, kiedy lwia część zagranicznych turystów opuszcza Maroko po kilkumiesięcznym, upalnym sezonie letnim. Jeśli żar lejący się z nieba i zatłoczone plaże to nie twoja bajka, sprawdź oferty wczasowe Maroko 2018 na wrzesień bądź październik. Hotel Royal Decameron Tafoukt Beach to propozycja na jesień w Agadirze, do którego dolecimy z portu lotniczego w Poznaniu.

Hotel Royal Mirage (ex Beach Albatros) przy piaszczystej plaży Agadiru z łagodnym zejściem do morza pozwala spędzić gorący koniec lata w atrakcyjnej lokalizacji. Mamy stąd jedynie 2 km do ścisłego, rozrywkowego centrum kurortu i 30 km do lotniska Agadir-Al Massira.