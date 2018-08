Najlepsze i najtańsze kierunki na wrześniowe wczasy. Urlop 2018

Tani urlop jeszcze w tym roku? We wrześniu wybierz się na zorganizowane zagraniczne wakacje, których koszt z przelotami, transferami i wyżywieniem nie przekroczy 1693 zł. Serdecznie polecamy świetne i niedrogie kierunki: Turcję, Bułgarię oraz Grecję.

Turcja – tani wrzesień

Bułgaria na niedrogi urlop jesienią

W Bułgarii można upolować bardzo dobre i niedrogie oferty zakwaterowania z przelotami w komfortowej formule all inclusive także na wrzesień. Szczególnie kuszą Słoneczny Brzeg oraz Złote Piaski , topowe kierunki turystyczne w tym bardzo ciepłym jesienią kraju, niedaleko od Polski . Lot bezpośredni do Bułgarii z jednego z największych rodzimych lotnisk trwa bowiem jedynie ok. 2 godzin, co jest szczególnie wygodne w przypadku rodzin z małymi dziećmi. Szukajmy kameralnych hoteli blisko piaszczystych plaż, dysponujących własnymi basenami z dobrze ocenianymi posiłkami. Dzięki obszernym pakietom all inclusive nie trzeba się w ogóle stołować poza obiektem noclegowym ani ponosić żadnych dodatkowych kosztów za jedzenie, picie czy drinki. Na etapie wyboru wakacji w Bułgarii kierujmy się przede wszystkim opiniami gości hotelowych, którzy już byli w konkretnych miejscach przed nami, dzięki czemu unikniemy przykrych niespodzianek czy wręcz rozczarowań już na urlopie.

Grecja – okazja na wakacje we wrześniu

Jesień w Grecji to wspaniały pomysł. Upały nieco odpuszczają, a młodzież i dzieci wracają do szkół oraz na uczelnie. Słońca będzie wciąż całe mnóstwo, morze jest cieplutkie i nagrzane od wiosny, a my naładujemy baterie przed wyczerpującymi chłodnymi miesiącami na północy Europy. A w bonusie pojawiają się super okazje wakacji zarówno w kontynentalnej części kraju, jak i na greckich wyspach. Tania Grecja to na ogół rozwiązania typu zakwaterowanie z 2 posiłkami dziennie, nieco oddalone od plaży (nie tak, jak na ogół w Bułgarii). W cenie oczywiście przeloty oraz transfery na miejsce. Mniejsze tłumy to także niezła okazja dla wszystkich zwiedzających, a gorąca Hellada niezwykle temu sprzyja. Maleją kolejki do poszczególnych ciekawych miejsc w Grecji i ceny nieco spadają, nie musimy chyba nikogo bardziej zachęcać do podjęcia decyzji o wyjeździe. Spośród nie najdroższych zakątków kraju najchętniej wybieramy zazwyczaj Korfu, Kretę, Kefalonię, Chalkidiki, Riwierę Olimpijską, Peloponez, Zatokę Koryncką.