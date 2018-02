Najpiękniejsze zamki Europy. Podpowiadamy, jak dotrzeć do nich z Polski

Średniowieczne warownie, siedziby królów, centra rozwoju miast. Dzisiaj zamki to przede wszystkim jedne z najpopularniejszych atrakcji turystycznych. Przedstawiamy subiektywny przegląd 5 najpiękniejszych zamków Europy.

Castillo de Coca w Hiszpanii jest perłą architektury militarnej (Shutterstock.com)

Sycylijskie pałace

We Włoszech trudno znaleźć typowe dla reszty Europy warowne twierdze. Jednak to tam zobaczymy pałace, które niegdyś były siedzibami królów włoskich prowincji. Jednym z przykładów jest Palazzo dei Normanni w Palermo. W środku znajduje się między innymi Kaplica Palatyńska od 2015 widniejąca na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Łączy w sobie cztery style: arabski, sycylijski, bizantyjski i normański. Do Palermo dolecimy z Wrocławia. Ceny za podróż w obie strony rozpoczyna się od 227 zł (przełom lutego i marca).

Hiszpański temperament

Castillo de Coca, znajdujący się około 100 km od Madrytu, już z daleka daje po sobie poznać, że jest miejscem wyjątkowym. Nazywany perłą architektury militarnej nosi na sobie widoczne znaki wpływów arabskich, które zostały uzupełnione elementami gotyckimi. Dodatkowym wyróżnikiem jest położenie na wzgórzu, co sprawia, że w przeszłości twierdza była bardzo trudna do zdobycia. Teraz nie jest jednak niedostępna. Do Madrytu polecimy tanimi liniami z Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Lot w dwie strony kosztuje od 165 zł (druga połowa marca). Z Madrytu do Castillo Coca łatwo jest już dojechać pociągiem.

Anglia – kolebka zamków

Średniowieczna Anglia pełna rycerzy, władców i legend. Tę atmosferę czuć podróżując szlakiem angielskich twierdz. Najsłynniejsza z nich – zamek Windsor, do dziś pozostaje siedzibą rodu królewskiego.

Razem z Buckhingham Palace i Pałacem Holyrood w Edynburgu jest miejscem, w którym królowa Elżbieta przyjmuje gości. Kiedy zamek otwarty jest dla zwiedzających można tam zobaczyć zbiory sztuki rzeźbiarskiej czy malarskiej. Do stolicy Anglii dostaniemy się z Polski codziennie z wielu miast. Wizz Air lata na lotnisko w Luton, a Ryanair na Stansted. Bilet w dwie strony kupimy już od 70 zł (terminy marcowe).

Szwajcaria – inna niż myśleliście

Bajkową architekturę Szwajcarii widać na przykładzie zamku w Kyburgu, który swoim niepowtarzalnym stylem przyciąga wielu turystów. Każdego lata na dziedzińcu odbywa się festiwal muzyki klasycznej, co dodatkowo zachęca przyjezdnych do odwiedzenia tego pięknego rejonu. Do pobliskiego Zurychu dostaniemy się liniami SWISS z Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Bilet w dwie strony kupimy od 448 zł (marzec).

Edynburg – królewska stolica

W każdym rankingu zamków nie sposób pominąć tego w Edynburgu. Twierdza, która przez wieki wydawała się nie do zdobycia, dziś jest chętnie odwiedzana przez turystów. Przyciąga nie tylko architekturą, ale też widokami. Zamek znajduje się na wzniesieniu górującym nad miastem.

Widok na nieodległe Arthur’s Seat zapiera dech w piersiach. Coś dla siebie znajdą tutaj też miłośnicy militariów. Na zamku znajduje się muzeum wojny. Do stolicy Szkocji dostać się można z Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Bilet w dwie strony kosztuje od 149 zł (terminy kwietniowe).

