Najwyższy budynek Estonii zdobyty przez Polaka. W 8 minut i 52 sekundy

Krystian Herba pokonał na rowerze 30 pięter (630 schodów) hotelu Swissôtel w Tallinie. Jest to najwyższy budynek w Estonii. Rzeszowski sportowiec chciał pokonać dystans w czasie poniżej 10 minut. Uzyskał o wiele lepszy wynik.



Mężczyzna specjalizuje się w trialu rowerowym i zdobywa najwyższe budynki na świecie, skacząc na rowerze po schodach. Jak dotąd udało mu się zdobyć 17 wieżowców w 13 krajach. To więcej niż ktokolwiek inny na świecie. Jego wyniki zostały pięciokrotnie wpisane do Księgi rekordów Guinnessa. W Estonii udało mu się ustanowić oficjalny rekord kraju.

Krystian ma na koncie m.in. Willis Tower w Chicago, Taipei 101 na Tajwanie, Shanghai World Financial Center, Eureka Tower w Australii oraz Rose Rayhaan by Rotana w Dubaju. Ponadto najwyższe budynki w Polsce, Austrii, Hiszpanii, Niemczech, Belgii oraz na Ukrainie. Należą do niego aktualne rekordy w liczbie schodów pokonanych na rowerze (3461 – Willis Tower w Chicago) oraz w liczbie schodów pokonanych na rowerze w ciągu minuty (119 – Atomium w Brukseli, Belgia).