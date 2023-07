Niebezpieczeństwo wisi w powietrzu. Ostrzeżenia dla mieszkańców i turystów

Na obszarze Peru znajduje się kilkadziesiąt wulkanów, ale to Ubinas uchodzi za jeden z najaktywniejszych w tym państwie. W lipcu 2019 r. doszło do jego ostatniej erupcji. Wulkan wyrzucił wówczas z siebie popiół na odległość ok. 25 km, pokrywając nim aż osiem pobliskich miejscowości. Na czas największego zagrożenia wstrzymano prowadzenie zajęć w szkołach, a mieszkańcom rozdano maski oraz gogle. U schyłku czerwca br. po raz kolejny odnotowano jego zwiększoną aktywność sejsmiczną.