Nocleg za 1 dolara. W zamian za to będą cię obserwować

W mieście Fukuoka w Japonii można spędzić noc w hotelu za przysłowiową "złotówkę". Brzmi jak cena idealna, jednak jest jeden minus. Z marszu wyrażamy zgodę na to, że nasz pobyt będzie transmitowany na portalu internetowym YouTube.

Hotel należy do 27-letniego Tetsuyi Innoue, który rok temu otrzymał go w spadku po swojej babci. Chłopak nie bardzo wiedział, jak przyciągnąć do niego turystów, postanowił więc wykorzystać kontrowersyjną metodę.