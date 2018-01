Nowa trasa Wizz Air. Z Gdańska polecimy do Wiednia

Tanie linie Wizz Air ogłosiły dzisiaj nową trasę z Gdańska do Wiednia. Połączenie zostanie uruchomione 27 kwietnia, a loty będą odbywać się 4 razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Ceny biletów zaczynają się od 89 zł.

Stolica Austrii to idealny kierunek dla tych, którzy podziwiają architekturę barokową i cesarskie pałace. Bogactwo wrażeń gwarantuje szansa poznania wiedeńskich arcydzieł muzycznych i artystycznych, tętniące życiem kolorowe sceny oraz kawiarnie. Wiedeń to także świetna baza wypadowa do zwiedzania Austrii. Kolej zapewnia świetne połączenia. Jeśli odpowiednio wcześniej kupimy bilet, ceny nas mile zaskoczą. Przykładowo za bilet z Wiednia do Salzburga zapłacimy od 19 euro.