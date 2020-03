Panama. Między Atlantykiem a Pacyfikiem

Szczęśliwi mieszkańcy i słynny kanał

Do najważniejszych miejsc należy zbudowany na początku XX w. Kanał Panamski. Ponad 80-cio kilometrowa trasa połączyła wody obu oceanów i pozwoliła znaczenie skrócić drogę, jaką wcześniej musiały pokonywać statki, np. odcinek z San Francisco do Nowego Jorku był krótszy o ponad 14 tys. km. Przebycie kanału wiąże się z pokonaniem 12 śluz i zajmuje ponad 11 godzin. Został uznany za jeden z siedmiu cudów współczesnego świata, obok takich atrakcji jak tunel pod kanałem La Manche, most Golden Gate czy Empire State Building. Obecnie zależy od niego duża część krajowej gospodarki.

Raj podatkowy i wyjątkowe zabytki

Fascynująca jest także stolica – Panama City. Można się tu poczuć bardziej jak w jednej z nowoczesnych azjatyckich metropolii. Drapacze chmur stoją jeden przy drugim, dlatego stolicę nazywa się Miami Południa. Na dodatek Panama to po Szwajcarii drugie na świecie centrum bankowe. Obowiązuje tu, zagwarantowana w konstytucji, tajemnica bankowa, handlowa i korporacyjna. Co ważne, kraj nie udostępnia informacji bankowych innym państwom, nawet jeśli przedłożą one orzeczenia sądowe. Czyni to z Panamy prawdziwy raj podatkowy.