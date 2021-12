Polacy masowo ruszyli na stoki. Takich kolejek dawno nie było

Idzie ocieplenie

W nadchodzących dniach w wielu miejscach spodziewana jest odwilż, która może pokrzyżować plany narciarzom. IMGW zapowiedział, że 28 grudnia z zachodu Europy przyjdzie do Polski ocieplenie. To spowoduje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia zaczną napływać do Polski zachodniej opady śniegu. Stopniowo będą one przechodziły w deszcz ze śniegiem i w marznący deszcz powodujący gołoledź.