Polka pojechała na wakacje do Tunezji. Przeżyła tam koszmar

Przy okazji tej historii policjanci apelują o ostrożność oraz o to, by nie ufać bezgranicznie osobom, które poznajemy w sieci. Szczególną czujność należy zachować, kiedy osoba, która się z nami kontaktuje bardzo blisko, buduje bliską relację, zachęca do samotnych odwiedzin lub prosi o pieniądze.