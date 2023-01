Polskie miasto ma nowy oficjalny gadżet. Zaskakujące, na co padł wybór

Jan Paweł II i kiszone ogórki

Kalwaria Zebrzydowska jest ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium pasyjno-maryjnego oo. bernardynów, które w 1999 r. zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wedle tradycji, to właśnie pielgrzymi, którzy przybywali do tego miejsca musieli spróbować lokalnych kiszonych.