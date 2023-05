Rodzinne parki rozrywki w Polsce. Nie tylko na Dzień Dziecka

Majaland w Kownatach. Z wizytą w królestwie pszczółki Mai

Majaland to rodzinny park rozrywki, który został oficjalnie otwarty w 2018 r. Od samego początku istnienia cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. To nowoczesny park rozrywki, w którym na gości czeka wiele atrakcji. Do ich dyspozycji są liczne karuzele, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, rollercoaster i wiele innych.