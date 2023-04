Niezwykłe państwo-miasto. Idylla czy kolejna dyktatura?

W Singapurze, obok pięknej fasady nowoczesnego państwa, funkcjonują istotne ograniczenia wolności obywatelskich oraz cenzura mediów, co prowadzi do krytyki ze strony międzynarodowych organizacji praw człowieka. Istnieje również spora nierówność dochodowa, która może prowadzić do podziałów społecznych. Chociaż Singapur posiada wiele pozytywnych aspektów, które można by uznać za elementy wręcz utopijne, istnieją również wyzwania i niedoskonałości, które przypominają o rzeczywistości funkcjonowania każdego społeczeństwa. Mieszkania, międzynarodowe szkoły, opieka medyczna, ale także pewne aspekty, do których człowiek jest na co dzień przyzwyczajony – dobre wino, papierosy, wygodne samochody, psy domowe, wszystko to w Singapurze ma swoją cenę.