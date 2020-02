Śmietnik po "Sylwestrze Marzeń". Zdjęcia mówią same za siebie

Od hucznej sylwestrowej zabawy minął już ponad miesiąc. O szampanie i fajerwerkach wszyscy już zdążyli zapomnieć. Podobnie zresztą o śmieciach, które pozostawili po sobie mieszkańcy i turyści. Tygodnik Podhalański pokazuje, co wyłoniło się spod topniejącego śniegu na Równi Krupowej.

"Pokażcie co się dzieje pod Olimpem. Dziesiątki butelek po wódzie, puszki, śmieci, porzucone plastikowe sanki" – piszą internauci w komentarzach. "Dolna Rówień bez sylwestra tak wygląda. Piją na ławkach, a latem na leżakach i palą papierosy" – komentują rozżaleni. "To człowiek jest brudasem, widać to zarówno na Równi jak i w całym mieście".