Tak wygląda siedziba Huawei. To kopia europejskich miasteczek

Shanzhen to miasteczko, które na przestrzeni ostatnich lat przeszło prawdziwą metamorfozę. Jeszcze w latach osiemdziesiątych liczba jego mieszkańców nie przekraczała 30 tys. Dziś mieszka tam 13 milionów ludzi, a miasto zdobią olbrzymie wieżowce. Dlaczego?

Utworzono tutaj pierwszą w Chinach specjalną strefę ekonomiczną. Region stał się oknem na świat i zaczął ściągać zagraniczny kapitał. To właśnie w prefekturze Dongguan, w mieście Shanzhen firma Huawei postanowiła zbudować swój nowy kampus. Coś jednak wyróżnia go spośród chińskiego krajobrazu.

To nietypowa dla Chin architektura. Okazuje się, że decyzję o takim wyglądzie kampusu podjął sam założyciel Huawei – Ren Zhengfei, który uwielbia europejską architekturę. Spacerując po kampusie można odnieść wrażenie, że to nie chińska prowincja, a Paryż, Werona, a nawet alpejskie miasteczko o sielskim klimacie.

Kampus składa się z 12 jednostek korporacyjnych. Każda z nich ma swój indywidualny styl. Spoiwem łączącym poszczególne jednostki jest czerwony tramwaj, który ma nawiązywać do alpejskiego klimatu. Powierzchnia kompleksu wynosi 9 km kw. Tramwajowi wystarczy ok. 20 min., aby go objechać.