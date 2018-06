Tanie połączenia lotnicze z Polski. Wiele ciekawych kierunków przez całe lato

Wielu nie ma jeszcze planów urlopowych na lato, a chciałoby gdzieś się "wyrwać" na kilka dni. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, do których ciekawych turystycznie miast polecimy w najbliższych trzech miesiącach w korzystnych cenach.

Lotnisko Chopina w Warszawie

Godnym polecenia jest też włoskie Bari za 296 zł (26.06-3.07, Wizz Air). To duże, nadmorskie, portowe miasto - jedno z największych nad Adriatykiem i drugie na południu kraju po Neapolu . Wiele osób przyjeżdża tu ze względu na Alberobello - niewielkie miasteczko, w którym znajduje się ok. 1400 charakterystycznych domków ze stożkowymi dachami, zwanych trulli.

Port lotniczy Wrocław-Strachowice

Ze stolicy Dolnego Śląska od niedawna dostępne są połączenie do Lwowa. My polecamy wybrać się tu we wrześniu - za 211 zł za lot w dwie strony (4-8.09, Wizz Air). Warto skorzystać z szansy szybkiego i komfortowego dotarcia do najpiękniejszego miasta Ukrainy – jadąc samochodem, na samym przejściu granicznym trzeba spędzić często kilka godzin.