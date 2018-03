Urlop w Korei Południowej – sprawdzamy możliwości

Do niedawna jeszcze nieznana europejskim turystom Azja otwiera drzwi do swojej sekretnej kultury. Jednym z coraz popularniejszych kierunków jest Korea Południowa – gigant technologiczny i żywy pomnik wschodnioazjatyckiej wielowiekowej tradycji.

Korea Południowa zyskuje popularność wśród europejskich turystów (Pixabay.com, Fot: USAGI_POST)

Korea Południowa – przydatne wskazówki

Korea Południowa leży we wschodniej Azji na Półwyspie Koreańskim oblewanym z trzech stron przez wody morskie, co daje jasny pogląd na jej sytuację geopolityczną. Od północy sąsiaduje z dość nieznośnym bliskim krewnym – Koreą Północną. W pobliżu Korei Południowej znajdują się perły Orientu takiej jak Japonia, Chiny i Tajwan. Co ciekawe, położenie geograficzne Korei Południowej chroni ją przed trzęsieniami ziemi występującymi często u sąsiadów.

Z racji tego, że kraj ma długą linię brzegową, większość jego dużych miast posiada status portu. To wspomaga rozwój przemysłu i eksportu, którego najprężniejszy okres przypadł na lata 1965-1990. Wtedy to Korea Południowa została okrzyknięta jednym z azjatyckich tygrysów obok Tajwanu, Hongkongu i Singapuru. Walutą Korei Południowej jest won południowokoreański równy stu dzonom (lub czonom). Aby udać się do Korei, Europejczycy potrzebują paszportu oraz karty przekroczenia granicy, której druki dostępne są na pokładach samolotów. Wiza na pobyt poniżej 90 dni nie jest wymagana.

Shutterstock.com

Strefa czasowa Korei Południowej to UTC+9, dlatego po kilkunastogodzinnym locie Europejczycy nie powinni zapomnieć o czasie na aklimatyzację. Zaburzone pory dnia turystom ze Starego Kontynentu wynagrodzi nieco pogoda w Korei Południowej, bo ta zbliżona jest do warunków europejskich. Zimy są tu delikatnie mroźne (średnio -3 st. C), a lata łagodne (około 26 st. C).

Korea Południowa to kraj świetnie skomunikowany. W dużych miastach funkcjonują koleje podziemne i naziemne. Połączenia międzymiastowe wykonują pociągi kolei dużych prędkości (nawet ponad 250 km/h). Korea usiana jest również siecią autostrad i dróg ekspresowych. Dzięki temu transfer między miastami atrakcyjnymi turystycznie jest szybki i łatwy.

Centrum życia politycznego i kulturalnego Korei Południowej jest stolica, Seul. Miasto należy do najbogatszych metropolii świata, było również gospodarzem wielu prestiżowych imprez: w 1988 roku odbyły się tam Letnie Igrzyska Olimpijskie, a w 2002 roku piłkarski mundial.

Pixabay.com

Zgiełk miast przepleciony wolnym oddechem historii kraju to jednak nie wszystko. Korea Południowa to także plantacje zielonej herbaty i żeń-szenia, kopalnie kwarcu i ametystu, a także wciąż żywe targowiska, gdzie kupić można niezliczone gatunki ryb.

Wakacje w Korei Południowej, kraju kontrastów

Niewiele jest na świecie państw, które są jednocześnie tak różnorodne i jednolite wewnętrznie, jak Korea Południowa. Koreańczycy stanowią ponad 99 proc. społeczeństwa. Łączy ich narodowość, ale dzielą wyznania: niemal 50 proc. społeczeństwa to agnostycy lub ateiści, 30 proc. chrześcijanie, a 22 proc. buddyści.

Z jednej strony Korea Południowa jest technologicznym gigantem. Produkuje się tu na masową skalę sprzęt elektroniczny, technologie informatyczne i samochody. W dużych miastach powstały dzielnice usiane drapaczami chmur stanowiącymi siedziby wielkich korporacji, galeriami handlowymi i miejscami rozrywki. Na ulicach miast Korei Południowej nocą świecą różnokolorowe neony, a za dnia zapraszają szyldy nowoczesnych muzeów technologii.

Fascynacja zachodem, widoczna wśród ludności Korei Południowej, wcale jednak nie kłóci się z umiłowaniem tradycji. W kontrze do licznych świątyń konsumpcji turysta dostaje piękne tradycyjne świątynie, pielęgnowane z namaszczeniem przez Koreańczyków. Nie wychodzi z mody organizacja i czynne uczestnictwo w ceremoniach, świętach i wydarzeniach kulturalnych, które nawiązują do długiej i barwnej tradycji Korei Południowej. Poza tym Korea Południowa zaskakuje powszechnie obowiązującymi przekonaniami (dla Europejczyka zabobonnymi), że liczba 4 przynosi pecha, więc budynki pozbawione są 4. piętra, a wypisanie czerwonym atramentem czyjegoś imienia przyniesie mu rychłą śmierć.

Ten niezwykły kontrast wpływa na turystykę. Z jednej strony warto w Korei Południowej wjechać na wieżę widokową N Seul Tower (236 m) czy przejść się osławioną przez popkulturę luksusową dzielnicą Gangnam. Z drugiej strony będąc w Korei, wypada zwiedzić wioskę Bukchon Hanok z tradycyjną architekturą koreańską, sąsiadujący z nią Pałac Królewski Gyeongbok, Świątynię Shinhungsa ze 100-tonowym posągiem Buddy, zlokalizowaną w Górach Sorak-san czy Świątynię Haeinsa w górach Gayasan wpisaną na listę UNESCO.

Pixabay.com

To jednak nie koniec atrakcji. Bo być na Półwyspie Koreańskim i nie zobaczyć ani trochę Korei Północnej, bastionu komunizmu i turystycznego owocu zakazanego? Co to, to nie! Granicę dwóch Korei otacza strefa zdemilitaryzowana, która w momentach ciszy politycznej otwarta jest dla turystów. Po stronie Korei Południowej odwiedzić można między innymi obserwatorium Dora, które wyposażone w lunety pozwala na obserwacje ziemi zakazanej. A zobaczyć można między innymi propagandowe, nowoczesne i... niezamieszkałe miasto północnokoreańskie.

Wycieczka orientalna – Korea Południowa i jej milsi sąsiedzi

Jednak na Korei Północnej świat się na szczęście nie kończy. Korea Południowa leży w pobliżu Chin i Japonii, choć te w przeszłości także pozostawiły piętno na narodzie koreańskim. Kolejnym sąsiadem jest Tajwan, drugi z czterech azjatyckich tygrysów.

Fakt jest faktem, urlop w Korei Południowej nie należy do najtańszych. Jednak przebywając kilkunastogodzinną podróż i aklimatyzując się zupełnie innej części świata, być może warto pozostać tam chwilę dłużej i odwiedzić również wspomnianą Japonię czy Tajwan.

Transfer na wyspy może odbyć się drogą powietrzną lub morską. Po przebyciu drogi na turystów czekają atrakcje takie jak japoński Pałac Cesarski, dzielnica Ginza w Tokio czy Park Narodowy Góry Fudżi. Wizyta w Japonii to także niepowtarzalna okazja, aby zjeść świeże, oryginalne sushi. Tajwan zachęca do przyjazdu ze względu swoje górzyste krajobrazy, żywe dziedzictwo kulturowe (między innymi świątyni buddyjska Lungsham) i tętniące życiem miasta na czele ze stalicą Tajpej.