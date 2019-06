Urlop "ze śmieciami". To może być początek wakacyjnego problemu

Urokliwe wakacje w Pogorzelicy. Miało być miło, ale okazało się, że w takim otoczeniu odpoczywać nie można. Jak twierdzi pan Tomek, który postanowił podzielić się z nami swoją opinią przez platformę dziejesię@wp.pl – sumienie nie daje spokoju.

Czarujące letnisko Wybrzeża Rewalskiego, zwane Pogorzelicą to niewielka miejscowość leżąca nad Morzem Bałtyckim. Stanowi część malowniczego regionu Wybrzeża Rewalskiego i mimo że jest naprawdę nieduża, to nie można się tam nudzić. Turyści uwielbiają to miejsce.

Świadkiem tego był pan Tomasz, który do Pogorzelicy wybrał się w celach wypoczynkowych. Nie mógł uwierzyć, gdy zobaczył, jak polskie plaże toną w śmieciach. Przekazał nam zdjęcia, na których widać kilogramy śmieci porzuconych nie tylko w pobliżu od dawna nieopróżnianego kosza na śmieci. Odpady zalegają także w trawie i pod drzewami. Nikomu najwyraźniej nie spieszy się, by nieczystości posprzątać.

Wina miasta czy turystów?

Odpowiedzialne za utrzymanie porządku w sferze publicznej są jak najbardziej organy władzy miasta. Turystów jednak nie zwalnia to z myślenia i obowiązku postępowania zgodnie z zasadami mającymi na celu utrzymanie środowiska naturalnego w jak najwyższej formie. Śmieci to jeden z największych problemów, z jakimi borykają się nadmorskie miejscowości. Mandat za zaśmiecanie plaży i okolic może wynosić nawet od 50 do 500 zł. Ale co, gdy nawet i to nie wystarczy? Czy turyści kiedykolwiek będą dbać o świat wokół siebie?