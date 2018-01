W pensjonatach nie chcą młodzieży. Właściciele z góry zakładają, że będą z nią problemy

"Niczego nie szanują, dlatego wolimy nie przyjmować takich klientów". Wielu właścicieli pensjonatów i pokoi na wynajem twierdzi, że młodzi klienci to dramat. Ich wizyta często zwiastuje pijaństwo, zniszczenia, hałas i brud w pokojach. Dlatego biznes prowadzą w myśl zasady: "Takich klientów nie obsługujemy".

– Ostatecznie szef tego nie zrobił, przez co nie dostał pieniędzy za zniszczenia dokonane przez te osoby, a oni uniknęli kary – mówi w rozmowie z WP Aneta z G'hostelu. Po przykrym incydencie młodzi ludzi dalej mogą rezerwować tu noclegi, ale właściciele zmienili zasady dotyczące płatności. – Aby zabezpieczyć się przed tego typu sytuacjami, goście muszę podawać dane z karty kredytowej. Blokowane są środki w wysokości do 300 zł. W razie zniszczeń, możemy zatrzymać tę kwotę, która pójdzie na poczet ewentualnych zniszczeń – tłumaczy pani Aneta.

Zadzwoniliśmy do kilku pensjonatów, aby dowiedzieć się, czy boją się przyjmowania młodych ludzi. – Na początku wynajmowaliśmy pokoje młodzieży, ale szybko się przekonaliśmy, że to nie była trafna decyzja. Informowaliśmy, że to spokojny pensjonat i że zarówno my, jak i reszta gości, oczekują, że w nocy będzie cicho. Nie uszanowali tego. Przychodzili pijani o bardzo późnych godzinach, byli głośni, palili w pokojach i zostawiali je bardzo brudne – mówi pani Alicja, która prowadziła w Dębkach pensjonat przez kilkanaście lat.