"Wiedźmin". Odwiedzamy miejsca gdzie kręcono serial Netflixa

Jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali ostatnich lat ruszy już wkrótce. Netflix właśnie zapowiedział premierę "Wiedźmina” na 20 grudnia. Zanim jednak obejrzymy pierwszy odcinek serii o Geralcie, możemy wybrać się na wycieczkę po miejscach, gdzie kręcono serialowe sceny.

Zwiedzając Węgry śladami Wiedźmina trzeba też zajrzeć do miejscowości Tata. A dokładnie do XIV wiecznego zamku nad brzegiem jeziora, który jest jej wizytówką. Może się jednak okazać, że to co zobaczymy "na żywo" będzie się mocno różniło, od tego, co ukaże się nam na ekranie. Filmowcy zanim przystąpili do zdjęć, zdecydowali się na pewne zmiany. I nie chodzi tu o filmowe sztuczki, jak światła imitujące księżyce, czy sztuczna mgła, ale np. o usunięcie chodników, które nie pasowały do wyobrażeń twórców.