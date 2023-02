Chińskie Święto Lampionów. Dzień zagadek oraz podziwiania tańców lwów i smoków

W starożytnych Chinach Święto Lampionów było zawsze przepełnione romantyczną atmosferą. Kobiety, które w dni powszednie zazwyczaj przebywały w domu, tego dnia mogły wyjść na zewnątrz, by podziwiać lampiony i odgadywać zagadki, co stwarzało okazję do spotkania i poznania przez nie młodych mężczyzn. Wiele kobiet i mężczyzn z tej okazji nie tylko pokazywało swój talent w odgadywaniu zagadek i oceniało siebie nawzajem, ale również była to chwila, by znaleźć i poznać swoją przyszłą ukochaną osobę. W tamtych czasach Święto Lampionów stwarzało ludziom dobrą okazję do wyrażania swoich uczuć. Można, więc powiedzieć, że w dawnych Chinach, święto to było, swego rodzaju, odpowiednikiem współczesnych Walentynek. Dzisiejsze Święto Lampionów już dawno straciło to znaczenie. Dziś z tej okazji w wielu parkach i placówkach kulturalnych w całych Chinach odbywają się pokazy lampionów i konkursy odgadywania zagadek, które przyciągają całe rodziny. Dzieci, które rozwiążą zagadkę, zazwyczaj wygrywają drobny upominek.