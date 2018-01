Chorwacja autem. Gdzie najtańsze noclegi?

Chorwacja uznawana jest za najdroższy kraj bałkański, ponieważ żyje z turystyki. Jak więc oszczędzić na wakacjach z rodziną? Wybierając zakwaterowanie z dojazdem własnym, gdzie nie przepłacimy ani za zorganizowany transport ani za kwaterę czy posiłki. Polecamy najtańsze noclegi w najpiękniejszych miejscach w Chorwacji na sezon 2018. Sprawdź, dlaczego do tego pięknego kraju przyjeżdża kilkanaście milionów turystów każdego roku.

Tanie wakacje w Chorwacji – pogoda przed i po sezonie

Można wybierać spośród luksusowych hoteli w Chorwacji, kempingów na polach namiotowych w różnym stanie bądź prywatnych kwater. Chorwacja oferuje nam pod względem zakwaterowania całkiem obszerną bazę noclegową, uzależnioną od kwoty, jaką chcemy przeznaczyć na pobyt i wydać na miejscu. Z obserwacji zainteresowania turystów przed rozpoczęciem ciepłego sezonu 2018 wynika, że rośnie popyt na wakacje z dojazdem własnym. Sprawny kierowca pokona trasę Polska – Chorwacja nawet w mniej niż 10 godzin (podróż pociągiem trwa ponad dwukrotnie dłużej). Niezapomnianym wrażeniom, malowniczym widokom i cudownym wspomnieniom z Bałkanów od wiosny do jesieni towarzyszy pewna pogoda. A to za sprawą klimatu Chorwacji, śródziemnomorskiego na wybrzeżu i umiarkowanego nieco w głąb kraju. Nad samym morzem rzadkie opady deszczu dominują w ciągu najchłodniejszych miesięcy w roku. Miłośnicy górskich klimatów również znajdą tutaj coś dla siebie, zimą bowiem w najwyżej położonych rejonach utrzymują się temperatury na minusie, a latem średnia dobowa temperatura nie przekracza 17 st. C. Przykładowo w Dalmacji w maju w nocy temperatura nie spada poniżej 16 st. C, we wrześniu poniżej 19 st. C. Ciepła woda Morza Adriatyckiego zachęca do kąpieli pomiędzy majem a listopadem (17-23 st. C).