Chorwacja kocha Polaków, a Polacy kochają Chorwację. Zobacz najpopularniejsze miasta

Chorwackie wybrzeże pełne jest urokliwych miast i miasteczek z ciekawymi zabytkami, bajkowymi widokami i ukrytymi zatoczkami oblewanymi przez przejrzystą wodę morską. Podpowiadamy, gdzie wybrać się w tym roku na udane wakacje do Chorwacji.

Chorwacja to mnóstwo pięknych zakątków, gdzie również poplażujesz (Shutterstock.com, Fot: EvgeniyaMoroz)

Chorwacja jest wyjątkowym państwem, w którym można tworzyć przeróżne rankingi miast: tych najpiękniejszych, najbardziej przyjaznych turystom, z największą ilością miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO czy z najładniejszymi zakątkami do plażowania, także dla naturystów. Skupmy się na najpopularniejszych miastach w tym malowniczym, wyspiarskim kraju nad Morzem Adriatyckim, graniczącym m.in. z Czarnogórą, Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz ze Słowenią.

Dubrownik – Dalmacja Południowa

Oprócz stolicy Chorwacji, Zagrzebia, to właśnie Dubrownik jest najbardziej znanym miastem w kraju, słynną perłą Adriatyku, usytuowaną w Dalmacji Południowej. To lokalizacja uwielbiana przez największych scenarzystów i reżyserów, do złudzenia przypominająca w filmach czy serialach minione epoki. Kręcono tu chociażby sceny do „Gry o tron” (na podstawie sagi G.R.R Martina).

Krajobraz Dubrownika tworzą charakterystyczne czerwone dachówki na dachach domów pięknej starówki, usytuowanych za okazałymi, białymi murami obronnymi, u których stóp rozciąga się szmaragdowe morze. To miasto nigdy nie zdobyte, częściowo zniszczone, odbudowane, z mnóstwem zabytkowych kamieniczek, świątyń, wizytówka całego kraju na arenie międzynarodowej. Równie piękne i popularne wśród turystów z całego świata od wczesnej wiosny do późnej jesieni, z obszerną bazą noclegową oraz gastronomiczną i licznymi magicznymi zaułkami. W centrum Dubrownika – hotel z basenem i śniadaniami od ok. 1400 zł od osoby za tydzień.

Pula – Istria

Starożytna Pula, położona na 7 wzgórzach i w zatoce, jest najrozleglejszym miastem pięknego półwyspu Istria i jego turystycznym centrum ze śródziemnomorskim klimatem. To przede wszystkim sprawka świetnie zachowanego rzymskiego amfiteatru z marmuru na 26 tys. widzów, którego widok momentalnie przeniesie nas do słonecznych Włoch i imponującego Koloseum bądź areny w Nimes we Francji w Rzymie.

Niestety w średniowieczu miasto Pula przejęli Wenecjanie, naród zazdrosny o wszystko, co było bardziej wyjątkowe niż jego własne, który zaczął wywozić stopniowo zabytki do ojczyzny i nawet częściowo rozebrał amfiteatr. Pula to także takie ciekawe miejsca z czasów panowania Rzymian i nieco późniejszych, jak Brama Herkulesa, Łuk Sergiusza, Świątynia Augusta i Romy, forum, Podwójna Brama, Mały Teatr Rzymski, ratusz, katedra czy zamek. Warto zgubić się w gąszczu wąskich uliczek ciasno zabudowanego miasta i pozwiedzać pełne uroku zakątki poza szlakiem turystycznym. Za 7 dni w Puli zapłacimy 846 zł od osoby.

Zadar – Dalmacja Północna

Zadar nad kanałem zadarskim nad Morzem Adriatyckim to nieoficjalna, turystyczna stolica regionu, Dalmacji Północnej. Pierwsze biuro podróży istnieje tutaj nieprzerwanie aż od 1899 roku. 3 tysiące lat historii miasta dało w efekcie piękne Stare Miasto w Zadarze, z mnóstwem muzeów (polecamy Muzeum Archeologiczne) i zabytków jeszcze z czasów panowania Rzymian, po którym przechadza się wąskimi uliczkami z niepowtarzalnym klimatem. Stare mury miejskie unowocześniają takie instalacje, jak Morskie Organy na samym wybrzeżu czy „Pozdrowienia dla słońca”. Jest tu także port, lotnisko i istotne ośrodki przemysłowe.

Okolica jest równie malownicza, jak i sam Zadar. Znajdziemy tutaj chociażby takie ciekawe miejsca, jak zielone parki narodowe Krka z bajecznymi wodospadami, Paklenica, Północny Velebit czy Kornati oraz ładne miasteczka Biograd, Benkovac, Nin i Obrovac. Zadar słynie z likieru Maraschino, wiśniowego, wysokoprocentowego trunku alkoholowego. A tanie noclegi nad samym morzem z pełnym wyżywieniem już od 946 zł za osobę za 7 dni.

Szybenik – Dalmacja Północna

Szybenik znajduje się w dziesiątce miast Chorwacji z największą liczbą mieszkańców. Ale to jego historyczna zabudowa jest najbardziej interesującą częścią tego fragmentu Dalmacji Północnej, uchodzącego za najbardziej słowiański ze względu na jego założycieli.

Starówka z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, Plac Republiki Chorwackiej, Pałac Rektorów, okazałe mury miejskie, Twierdza św. Anny, Twierdza św. Mikołaja (to tutaj święty przyszedł na świat) czy Katedra św. Jakuba, wzniesiona jedynie z kamienia bez żadnych dodatków, przyciągają do miasta turystów spragnionych wyjątkowej atmosfery. W zabudowie i perełkach architektonicznych wypatrzymy wzajemne przenikanie się renesansu i gotyku. W Szybeniku kwitnie także życie kulturalne oraz artystyczne, co widać chociażby po organizowanym corocznie Międzynarodowym Festiwalu Dzieci, wielkiej imprezie muzycznej i teatralnej. Blisko stąd do malowniczego Krka z jeziorem Visovac oraz z klasztorem Franciszkanów.

