Dlaczego warto wybrać średnią walizkę na kółkach? Praktyczne podróżowanie samolotem

Co można wnieść na pokład samolotu, a czego nie?

Przed wejściem do strefy odlotów na lotnisku musisz przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, podczas której sprawdzony zostanie Twój bagaż podręczny. W znakomitej większości przypadków wyrzucony zostanie z niego każdy napój (z wyjątkiem np. napojów dla niemowląt). Nie możesz mieć w tym bagażu również żadnych ostrych i niebezpiecznych przedmiotów. Możesz natomiast podróżować z wyłączonym sprzętem elektronicznym, takim jak laptop. Jeśli jednak nie będzie Ci on potrzebny na pokładzie samolotu, warto umieścić go w bagażu głównym, by zyskać więcej swobody. Średnia walizka z twardego materiału to wówczas świetny wybór.