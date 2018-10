Egzotyka na każdą kieszeń. Tanie wyjazdy do raju

W poszukiwaniu egzotycznych kierunków turystycznych wybraliśmy się tym razem nieco dalej. Wycieczki w tropiki i do niecodziennych zakątków naszej planety są dostępne w niezłych cenach, warto więc pojechać w wymarzoną i długo wyczekiwaną podróż.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sercem wyspy Sal jest kurort Santa Maria na południu tego plażowego zakątka (Shutterstock.com)

Miłośnicy niestandardowych rozwiązań na wakacje mogą teraz wydać sporo mniej na zorganizowany wypoczynek. Najatrakcyjniejsze spośród ofert są prawie o połowę tańsze od cen regularnych, więc oszczędzamy całkiem sporo. Z dostępnej egzotyki szczególnie polecamy Wyspy Zielonego Przylądka, Kenię, Meksyk oraz Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wyspy Zielonego Przylądka tańsze na wiosnę

Wyspy Zielonego Przylądka to czołówka rajskich kierunków turystycznych. Usytuowane są na Oceanie Atlantyckim odrobinę na zachód od wybrzeży Afryki. Zachwycają piaszczyste plaże, mnóstwo zieleni, a wiosenna pogoda pozwoli cieszyć się zarówno plażowaniem, jak i zwiedzaniem jeszcze bez lejącego się z nieba żaru. Przyjemne 24 st. C w ciągu dnia, 18 st. C nocą oraz woda w oceanie o temperaturze 20 st. C stwarzają idealne warunki do cieszenia się urlopem wiosną.

Najpopularniejszym zakątkiem na Wyspach Zielonego Przylądka jest wyspa Sal. Na południu tego rajskiego zakątka znajdziemy miejscowość Santa Maria z najbogatszą bazą noclegową w regionie. W ofercie first minute dostępne są świetne lokalizacje bezpośrednio przy samej plaży w bardzo dobrych cenach. Przykładowo za 11 noclegów z bufetem śniadaniowym oraz przelotami z lotniska Chopina w Warszawie i transferami na miejsce w marcu 2019 roku zapłacimy mniej niż 2500 zł od osoby. Warto pamiętać, żeby zakupić wizę jeszcze przed wyjazdem z Polski. Na lokalnym lotnisku jest bowiem tylko pojedynczy punkt obsługujący wszystkich przyjezdnych, co wiąże się zazwyczaj ze sporymi kolejkami i długim czasem oczekiwania. Koszt wizy na Wyspy Zielonego Przylądka (obowiązuje ona na 90 dni) jest w zasadzie podobny, a poświęcenie chwili wcześniej zaoszczędzi nam mnóstwo kłopotów i nerwów już po przylocie na lotnisko na Sal. Na miejscu w wybranym hotelu dopłacamy jeszcze z góry równowartość podatku turystycznego w wysokości 2 euro za osobę za dobę pobytu.

Kenia – wakacje jesienią

Kenia na wschodnim wybrzeżu Czarnego Lądu to synonim egzotycznych wakacji. Dla wszystkich miłośników plażowania o każdej porze roku idealnymi zakątkami będą wybrzeża Mombasy oraz Malindi, oblewane łagodnymi wodami cieplutkiego oceanu. Na etapie wyboru hotelu zwróćmy uwagę na odległość od plaży – pierwsza linia brzegowa z domkami z bezpośrednim widokiem na pochylające się nad wodą palmy to coś wspaniałego. Lepsze obiekty noclegowe otaczają tropikalne ogrody z figowcami czy baobabami, co znacząco podnosi komfort efektywnego wypoczynku w sercu Afryki.

Shutterstock.com Podziel się

Topowa lokalizacja w tej części Kenii to uchodząca za jedną z najpiękniejszych na świecie Diani Beach, plaża wyglądająca dokładnie tak, jak na pocztówce. Organizowane są stąd wycieczki fakultatywne, jak chociażby te do rezerwatów przyrody czy też na farmę krokodyli, czyli coś dla amatorów mocniejszych wrażeń. Tydzień w Kenii z przelotami i dwoma posiłkami dziennie jeszcze w tym roku to oszczędność nawet 35 proc. ceny.

Meksyk – odrobina luksusu

Egzotyczny Meksyk jest bardzo ciepły o tej porze roku. Wakacje w listopadzie uprzyjemnią nam przeciętnie 29 st. C w ciągu dnia, 22 st. C nocą oraz cieplutka woda w Zatoce Meksykańskiej (ma prawie 30 kresek!). Meksyk to wspaniałe widoki, śliczne plaże, okazja do poznania kultury starożytnych Majów, wioski archeologiczne, niespotykane na naszym kontynencie gatunki zwierząt i wspomnienia z wakacji, które zostaną z nami przez całe życie.

Shutterstock.com Podziel się

Rajski Meksyk w opcji all inclusive to już nieco większy wydatek, ale wciąż duża oszczędność pieniędzy. Tygodniowe wycieczki z przelotami i transferami oraz zakwaterowaniem w 5-gwiazdkowym hotelu bezpośrednio przy pięknej plaży na półwyspie Jukatan niedaleko Kuby to koszt mniejszy od ceny regularnej o ponad 1/3. Nieopodal mekka miłośników sportów wodnych, boska laguna Yalku, parki tematyczne oraz atrakcje wodne, czyli coś i dla dorosłych i dla najmłodszych turystów. Podaruj sobie odrobinę luksusu podczas wymarzonego urlopu w świetnym otoczeniu.

Zjednoczone Emiraty Arabskie tanieją – Dubaj na wakacje

Najbardziej znanym spośród siedmiu Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest Dubaj, a władca na jego czele to emir. Ten bliskowschodni kierunek turystyczny na Półwyspie Arabskim nad Zatoką Perską jest szalenie ciekawym zakątkiem, znanym na szeroką skalę z powodu innowacyjnych projektów budowlanych, które warto zobaczyć na własne oczy. Dubaj to jedyne miasto emiratu, bardzo gęsto zaludnione, a na wypady na weekend lokalni mieszkańcy wybierają okoliczne oazy. Rejon to nie jedynie pustynia, poza miastem znajdziemy bowiem także i góry. W islamskim Dubaju dogadamy się nie tylko po arabsku, ale również po angielsku. Ciekawostką będą tutaj z pewnością świątynie hinduistyczne oraz sikhów.

Shutterstock.com Podziel się

Luksusowy świat Dubaju przyciąga coraz dostępniejszymi cenowo ofertami wycieczek, a także faktem, że zakątek ten figuruje pośród bezpieczniejszych ośrodków miejskich na całym świecie. Przyjeżdżają tutaj nie jedynie celebryci i blogerzy, ale również coraz więcej rodzin z dziećmi z całej Europy.

Świetne oferty na urlop to przede wszystkim rozwiązania tylu last minute, ale także przedsprzedaż na zimę 2018/2019 oraz opcja first minute już na 2019 rok. Jeśli możemy zaplanować dni wolne na tak długo wprzód, zdecydowanie warto skorzystać i zaoszczędzić możliwie najwięcej.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.