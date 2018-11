Ferie 2019 – kiedy, gdzie i za ile?

Ferie zimowe oraz sezon narciarski coraz bliżej. Przygotowaliśmy krótkie informacje, które miejsca cieszą się największym zainteresowaniem wśród turystów.



Top 10 miejscowości na ferie zimowe

Nie da się ukryć, że od wielu lat triumf w tej kategorii święci Zakopane, które jest najchętniej wybieraną miejscowością wypoczynkową podczas ferii zimowych. Dotyczy to zarówno rodzinnych, jak i grupowych, zorganizowanych wypoczynków. Ma to swoje uzasadnienie – dogodne warunki do uprawiania sportów zimowych, wspaniała baza noclegowa czy też Puchar Świata w skokach narciarskich – to tylko niektóre powody, sprzyjające wyborom Zakopanego jako idealnego miejsca na wypoczynek zimą.