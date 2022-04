Festiwal Kwiatów i Sztuki 2022

Zakochaj się w książańskiej wiośnie i dołącz do magicznego "Świata baśni i bajek" wykreowanego z kwiatów i roślin. Festiwal Kwiatów i Sztuki powraca po dwuletniej przerwie do Zamku Książ! W dniach 30.04-03.05 czekają na Was m.in.: zachwycające aranżacje florystyczne, mnóstwo atrakcji dla rodzin z dziećmi, wykłady, warsztaty oraz wystawcy roślin i produktów regionalnych.