Greckie wakacje 2018. Ceny, kierunki, loty i oferty biur podróży

Choć Grecja to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, turyści nie zawsze zdają sobie sprawę, za ile i gdzie mogą wypocząć w tym kraju. Podpowiadamy, co warto wiedzieć o Grecji, zanim pojedzie się do niej na urlop.

Grecja to jeden z najchętniej wybieranych kierunków na wakacje (pixabay.com CC0, Fot: Mariamichelle)

Grecja – ile kosztują wakacje w tym kraju?

Ceny wakacji w Grecji zaczynają się już od niecałych 400 zł za osobę. Tyle wynoszą najtańsze oferty biur podróży, jednak w ich przypadku turysta ma zapewniony jedynie pobyt w hotelu (zwykle 3-gwiazdkowym), natomiast transport i wyżywienie musi zorganizować na własną rękę. Mimo wszystko to świetna opcja na budżetowe wczasy i dla osób, które lubią jeść na mieście i wolą same organizować sobie wyjazdy.

Z kolei za mniej niż 1000 zł można dojechać do Grecji autokarem i spędzić tydzień hotelu, w którym codziennie będą serwowane śniadania i obiadokolacje. Za podróż samolotem w obie strony i pobyt w obiekcie o przyzwoitym standardzie (minimum 3-gwiazdkowym) z all inclusive zapłacimy co najmniej 1400-1500 zł. Ale to i tak mniej niż koszt wakacji w Hiszpanii czy Chorwacji.

Całe szczęście, że greckie hotele są tak tanie. Miejscowe sklepy i restauracje nie słyną z aż tak niskich cen, i to mimo wciąż trwającego kryzysu finansowego, z którym ten kraj zmaga się od wielu lat. Dlatego jadąc do Grecji warto wybrać hotel z ofertą pełnego wyżywienia.

Grecja – najpopularniejsze kierunki

W kwestii miejsca pobytu, podstawowe pytanie brzmi: co wybrać? Grecję kontynentalną czy wyspy? Dobra wiadomość jest taka, że każdy kierunek ma swoje plusy. Greckie wyspy, takie jak Kreta, Rodos czy Korfu słyną z niesamowitych widoków. Nie chodzi tylko o dobrą infrastrukturę turystyczną czy piękne plaże, ale też np. o bajkowe zatoki, które potrafią być bardzo urokliwe i kryć wiele niespodzianek, takich jak niewielkie jaskinie.

Miłośnicy zwierząt powinni wybrać Zakynthos. Żyją tam ogromne żółwie karetta, których waga dochodzi do 500 kg! Są one rozpoznawalnym znakiem greckiej wyspy. Na pierwszy plan wybija się jednak Santorini, na której znajduje się jedna z najbardziej zachwycających plaż w Grecji - mowa o "czerwonej plaży".

Grecja kontynentalna będzie z kolei świetnym wyborem dla osób, które chcą uniknąć tłoku. To mniej popularny kierunek, ponieważ większość turystów wybiera przede wszystkim wyspy greckie. Tymczasem oferuje ona znacznie więcej atrakcji – to na niej znajdują się najważniejsze zabytki, z Akropolem i Agorą na czele. Z mniej znanych miejsc polecamy Loanninę – cudowne epirskie miasto, w którym można zobaczyć meczet i twierdzę Alego Paszy, a także bazar turecki.

W kontynentalnej Grecji z reguły można też skosztować bardziej tradycyjnej kuchni, a dania kosztują mniej. A wszystko to w towarzystwie bujnej zieleni, cytrusów, gajów oliwnych i winnic.

Grecja – jakie biura podróży oferują wczasy?

Każdy, kto chce spędzić wczasy w Grecji, może przebierać w dosłownie setkach ofert różnych biur podróży. Do najpopularniejszych należą Itaka i Neckermann, ale wiele wycieczek proponuje też Mouzenidis Travel. Daje możliwość wypoczynku zarówno w tańszych, 3-gwiazdkowych hotelach, jak i luksusowych kompleksach, które znajdują się o krok od plaży.

Wakacje w Grecji oferuje również biuro podróży 7islands, którego oferty zaczynają się od 1310 zł. Z kolei Funclub proponuje raczej tańsze wczasy w Grecji kontynentalnej – w Epirze, Tesalii oraz na Riwierze Olimpijskiej. Ceny rozpoczynają się od 609 zł.

Do Grecji można udać się również dzięki takim organizatorom, jak Exim Tours, który proponuje wczasy w tym kraju już od niecałych 500 zł za osobę. Z kolei Sun&Fun specjalizuje się w ofertach dla bardziej wymagających klientów, zainteresowanych hotelami o wysokim standardzie, wyżywieniem all inclusive i podróżą samolotem.

Grecja – z jakich lotnisk można tu dolecieć?

W Polsce loty do Grecji obsługuje większość portów – nawet tych mniejszych, jak lotniska: Szczecin-Goleniów, Bydgoszcz-Szwederowo czy Rzeszów-Jasionka. Poza tym połączenie z Grecją mają następujące porty:

Sieć greckich lotnisk jest na szczęście na tyle rozwinięta, że nie trzeba poświęcać wiele czasu na transfer z portu do docelowej miejscowości. Mimo to warto poszukać hotelu w komfortowej lokalizacji, blisko lotniska.

Najważniejsze porty lotnicze w Grecji:

Ateny – idealne, jeśli naszym celem jest stolica Grecji;

Saloniki-Macedonia – znajduje się około 10 km od centrum Salonik;

Korfu – zaledwie 3 km drogi od miasta Korfu, które jest zlokalizowane na wyspie o tej samej nazwie;

Paros – port na wyspie Paros; 10,5 km od niego znajduje się stolica wyspy – Parikia.

Poza tym turyści mogą lądować również na Krecie, na której wybudowano port lotniczy Heraklion, a także na Rodos czy Santorini.