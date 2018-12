Ile będzie kosztować ubezpieczenie samochodu w 2019 roku?

Zastanawiasz się, ile zapłacisz za ubezpieczenie samochodu w 2019 roku? Dobrze, że myślisz o tym zawczasu, bo prawdopodobnie szykują się podwyżki cen. O ile wzrośnie cena obowiązkowej polisy OC w przyszłym roku? Ile będzie kosztować OC 2019? Sprawdzamy!

Zakup polisy auta nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy – zarówno dla Ciebie, jak i Twojego portfela. Jest to wydatek rzędu kilkuset lub nawet kilku tysięcy złotych. Na wysokość ceny ubezpieczenia samochodu wpływa wiele czynników, m.in. wiek, miejsce zamieszkania i staż kierowcy, model i marka samochodu, pojemność silnika czy liczba posiadanych zniżek, a także oferta ubezpieczyciela. Dlatego zawsze przed zakupem ubezpieczenia pojazdu warto skorzystać z kalkulatora OC i AC, by porównać wysokość składki z różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu?

Obecnie ceny obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu, czyli OC, są bardzo zróżnicowane. Najwięcej muszą zapłacić młodzi kierowcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę za kółkiem. Ich składka może wynieść nawet dwukrotność średniej ceny polisy. Najmniej płacą mieszkańcy Kielc, gdzie średnia cena OC to 738 zł, zaś najwięcej kierowcy Wrocławia, których portfel uszczupla się aż o 1 201 zł. Są to dane za listopad 2018 roku przygotowane przez porównywarkę ubezpieczeniową mfind.pl. A jak będzie w przyszłym roku?

Czy ubezpieczenie pojazdu wzrośnie w 2019 roku?