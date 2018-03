Kilkaset złotych za wczasy na południu Europy. Sprawdzamy, czy się da

Wakacje pod palmami za mniej niż tysiąc złotych za osobę. Czy to możliwe? Pewnie, że tak, przelot i noclegi na tydzień można zarezerwować nawet za połowę tej kwoty. Oto nasze propozycje budżetowych wyjazdów.

Wczasy z biurem podróży

Ok. 800 zł starczy, żeby polecieć na zorganizowane wczasy pod palmą i to z wyżywieniem. Takie perełki trafiają się w ofercie last minute, ale nie tylko. W portalu Wakacje.pl znaleźliśmy najtańsze wczasy za 804 zł. Cena obejmuje 7-dniowy pobyt w hotelu 4-gwiazdkowym z 2 posiłkami dziennie. Obiekt w miejscowości Obagol na Riwierze Tureckiej ma świetne oceny – klienci chwalą go m.in. za obfite posiłki i świetne możliwości komunikacyjne. Cena 804 zł dotyczy wczasów z wylotem z Gdańska 10 marca.