Konkurs na niebanalną pamiątkę z gór. "Ma być bardzo ładna i żeby każdy mógł ją kupić”

Ciupaga, owieczka a może kapelusz? Turyści głowią się, co przywieźć z Zakopanego. A do tego zamiast prawdziwej pamiątki z gór, w ich bagażach lądują przedmioty wyprodukowane Made in China. Muzeum Tatrzańskie chce temu zaradzić i ogłosiło konkurs na niebanalną pamiątkę z Zakopanego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prace konkursowe można przesyłać do 3 października 2019 r. (Mat. prasowe)

Oprócz nieco kiczowatych gadżetów, często turyści odwiedzający Zakopane decydują się na zakup oscypków, kapci czy ciepłych nakryć na zimne wieczory. A przecież można stworzyć coś, co będzie kojarzyło się z tym regionem. Tak właśnie pomyślały władze Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem i ogłoszono konkurs na niebanalną pamiątkę z tego miasta, nawiązującą do kultury górali i Podhala.

– Oczekujemy pamiątki, która będzie bardzo ładna, która będzie kojarzyła się z naszym regionem i która też będzie tania, nie będzie elitarną pamiątką dla bogatych, tylko każdy będzie mógł ją kupić – mówiła na antenie radiowej Trójki Anna Wende-Surmiak, dyrektor muzeum.

Pamiątka ma nawiązywać do podhalańskiej tradycji, kultury i przyrody. Chodzi o gadżet związany z regionem, wyprodukowany w sposób etyczny, a do tego piękny.

Mat. prasowe Podziel się

Zgłoszenie konkursowe można przesyłać do 3 października 2019 r. Szanse mają zarówno amatorzy zafascynowani dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Podhala, studenci, jak i doświadczeni designerzy, a także studia projektowe.

Zgłoszenia konkursowe oceni jury w składzie: Jarosław Hulbój, Paweł Jasiewicz, Anna Kozak, Tomek Rygalik, Marcin Rząsa i Anna Wende-Surmiak.

Autorzy najlepszych projektów otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości ponad 20 tys. zł, a sama pamiątka w przyszłości trafi do rąk turystów. Pomysł można przygotować indywidualnie lub zespołowo.

Czy to oznacza koniec sprzedaży kiczowatych akcesoriów pod Tatrami? Zobaczymy.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl