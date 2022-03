Krajowa turystyka na światowym poziomie.

Zapłać Bonem Turystycznym!

Polski Bon Turystyczny jest jedną z form wsparcia rodzinnych wyjazdów. Pobudza on rodzimą branżę turystyczną oraz pozwala na zwiedzenie kawałka świata każdemu dziecku! Bon Turystyczny przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, a dostępny jest on w formie internetowej, w postaci 16-cyfrowego kodu, dzięki czemu zawsze ma się go pod ręką. Dla osób, które nie zdążyły aktywować świadczenia, przypominamy, że na wykorzystanie go jest czas do 30 września 2022 roku! Warto jednak mądrze wykorzystać przyznane środki i skorzystać z obowiązującej promocji "Przedsprzedaży"! Nie przegapcie kolejnej okazji na świetną zabawę i wykorzystajcie Bon Turystyczny już teraz! Odwiedzając Energylandię dajcie się zaskoczyć niepowtarzalną atmosferą tego rodzinnego miejsca! Podarujcie sobie i bliskim niezapomniane chwile!