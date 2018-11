Malediwy. Najpiękniejsze miejsce i najwyższy standard

Białe plaże, turkusowa woda, palmy i najwyższy standard. Podczas World Travel Awards wybrano najlepszy kurort Afryki i Oceanu Indyjskiego. Znajduje się on na Malediwach.

To świetne miejsce, aby odkrywać Malediwy . Na tej bajecznej wyspie mamy do dyspozycji bungalowy przy plaży z werandą i częścią wypoczynkową, a także prysznicem na świeżym powietrzu. Wille na wodą wyposażone są w duże tarasy z bezpośrednim dostępem do laguny. Ponadto na urlopowiczów w centrum odnowy biologicznej czekają zabiegi ajurwedyjskie, a osoby ciekawe podwodnych wrażeń będą mogły skorzystać z centrum nurkowego. Takiej podwodnej ekspedycji towarzyszą eksperci i biolodzy, którzy opowiadają o tajemnicach rafy.

Malediwy to archipelag na Oceanie Indyjskim, położony ok. 500 km na południowy zachód od Indii. Tworzy go ok. 1200 wysp (z których tylko ok. 200 jest zamieszkanych), rozrzuconych na Oceanie Indyjskim na długości 800 km. Jak unikalną formację geologiczną tworzą, najlepiej widać z samolotu ‒ to zbiór atoli wyglądających jak piaszczyste pierścionki albo pawie oczka na lazurowym tle. Atole to wyspy powstające przez przyrastanie rafy koralowej na zapadniętych podwodnych wulkanach. Piasek natomiast to skutek erozji rafy koralowej, a więc obumarłych polipów i ich wapiennych szkieletów. Zapadnięty szczyt wulkanu wewnątrz wyspy tworzy lagunę, dzięki temu w środku atolu woda jest płytka. Z kolei na zewnątrz, od strony oceanu, plaża kończy się gwałtownie stromym uskokiem. Doskonale widać granicę płycizny i głębiny ‒ płytka woda odcina się lazurem od granatowych głębin. Atole na Malediwach są jednymi z największych i najpiękniejszych na świecie. Trzeba się jednak pospieszyć, żeby je zobaczyć. Według najczarniejszego scenariusza, już za 20 lat mogą zniknąć z powierzchni ziemi.