Malowniczy ogród cesarski - Pałac Letni w Pekinie

Pałac Letni, czyli po chińsku Yiheyuan, to ostatni ogród cesarski zbudowany w Chinach, który wiele lat temu nazywał się Qingyiyuan. Znajduje się on na północno-zachodnich przedmieściach Pekinu, około 15 kilometrów od Zakazanego Miasta – ówczesnego pałacu cesarskiego. Jakie tajemnice kryje to miejsce?