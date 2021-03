Męska kurtka przeciwdeszczowa — niezbędny wybór każdego turysty

Każdy miłośnik aktywności outdoorowych powinien posiadać w swoim zestawie odzieży kurtkę, która skutecznie ochroni go przed deszczem. Niezależnie od tego, czy twoją pasją są wędrówki po górskich szlakach, wspinaczka, jazda na rowerze, czy inne aktywności sportowe, w razie niepogody musisz się odpowiednio zabezpieczyć przed przemoknięciem.

Jak działają kurtki przeciwdeszczowe?

Co sprawia, że kurtka jest nieprzemakalna? Wszystkie kurtki przeciwdeszczowe są wyposażane w wodoodporną membranę. Jej specjalna konstrukcja sprawia, że woda w postaci kropel nie może dostać się do środka. Tym, co odróżnia membranę od zwykłej folii, jest jej oddychalność. Pory znajdujące się w membranie umożliwiają przenikanie pary wodnej, a więc nagrzane i wilgotne powietrze z wnętrza kurtki może się wydostawać na zewnątrz. To właśnie ta cecha sprawia, że kurtka męska przeciwdeszczowa oferuje komfortowe warunki w czasie każdej aktywności. Oczywiście zarówno poziom wodoodporności oraz oddychalności różnych membran może się między sobą znacznie różnić. To dlatego producenci używają innych materiałów do kurtek dla biegaczy, a nieco innych w przypadku modeli turystycznych czy górskich. W tej pierwszej najważniejsze będzie jak najszybsze odprowadzanie wilgoci na zewnątrz, a w tej drugiej wytrzymałość i poziom wodoodporności.

W większości kurtek przeciwdeszczowych membrana jest na stałe połączona z materiałem zewnętrznym, a czasami również z podszewką, tworząc tzw. laminat., który występuje w kilku odmianach 3L, 2L i 2,5L. Największą wytrzymałością cechują się laminaty 3L, w których trzy warstwy- materiał zewnętrzny, membrana i podszewka są połączone w jedną całość. Dzięki temu kurtka przeciwdeszczowa męska sprawia wrażenie, jakby składała się tylko z jednego materiału. Turystyczne kurtki przeciwdeszczowe często produkowane są w technologii dwuwarstwowej (2L). W takim przypadku łączony jest tylko materiał zewnętrzny i membrana, a podszewka ma postać luźnej siateczki lub tkaniny, która zabezpiecza membranę przed uszkodzeniem. Takie rozwiązanie to duża trwałość kurtki. Ostatnim typem kurtek przeciwdeszczowych są konstrukcje z laminatem 2,5 warstwowym. To modele, w których priorytetem jest niska waga oraz możliwość spakowania kurtki do niedużych rozmiarów. Zamiast podszewki, stosuje się w nich specjalny nadruk umieszczony bezpośrednio na membranie, który chroni ją przed łatwym przetarciem czy uszkodzeniem. To najlepsza propozycja dla osób poszukujących najlżejszej opcji.

Na co zwracać uwagę podczas wybieranie męskiej kurtki przeciwdeszczowej?

Ważnym elementem kurtki nieprzemakalnej jest kaptur. Oprócz wybranych modeli do biegania posiada go każda turystyczna kurtka przeciwdeszczowa. Ważne jest jednak, aby był odpowiednio dobrany do naszych potrzeb. Kurtka przeciwdeszczowa w góry przeznaczona do wspinaczki posiada kaptur dostosowany do użytkowania wraz z kaskiem, przez co jest on zdecydowanie większy. Oczywiście można go używać również bez kasku, jednak wymaga to odpowiedniej regulacji i nie zawsze zapewnia optymalny komfort. Na większości szlaków turystycznych lepiej sprawdzi się klasyczny kaptur, oferujący możliwość dobrego dopasowania do głowy w czapce lub bez niej.

Kolejnym dodatkiem, który może posiadać kurtka przeciwdeszczowa męska, są wywietrzniki. To otwory, umieszczane najczęściej pod pachami, zamykane zamkami błyskawicznymi. Pozwalają na szybkie zwiększenie wentylacji w czasie wysiłku. To konieczny dodatek do bardziej intensywnych aktywności w terenie, a także, kiedy kurtka nieprzemakalna jest użytkowana w wyższych temperaturach.

Męska kurtka przeciwdeszczowa może mieć też zróżnicowane rozwiązania w zakresie ochrony kieszeni czy zamka głównego przed przemakaniem. W wielu modelach turystycznych zabezpieczono je patkami, które dobrze sprawdzają się w czasie pieszych wycieczek i podczas trekkingu. Przy nieco dynamiczniejszych aktywnościach lepszym wyborem będą uszczelnione suwaki, pozwalające szybciej zapinać i rozpinać kurtkę, a także oferujące pełniejszą ochronę przed wodą, szczególnie w wietrznych warunkach.

Jaka kurtka przeciwdeszczowa w góry?

Wybór odpowiedniej kurtki nieprzemakalnej w góry będzie w dużej mierze zależał od tego, jaką aktywności będziemy w nich podejmować. Jeśli wybieramy się na łatwiejsze szlaki z niedużym plecakiem, to doskonale sprawdzą się klasyczne turystyczne kurtki przeciwdeszczowe. Dość swobodny krój zapewnia wysoką swobodę ruchów, a duża ilość kieszeni zapewnia wygodny dostęp do najpotrzebniejszych drobiazgów. Jeśli wybieramy się na trudniejsze drogi i zdobywamy skaliste szczyty, priorytetem będzie wysoka wytrzymałość oraz swoboda ruchów. Kurtka nieprzemakalna do wspinaczki powinna mieć nieco dłuższe rękawy oraz odpowiedni zapas materiału w ramionach. Poza tym musi być wykonana z mocnego materiału lub posiadać wzmocnienia w kluczowych miejscach, aby nie zniszczyła się przy częstym kontakcie ze skałami.

Kurtka przeciwdeszczowa męska na wiosnę i lato

W czasie cieplejszych pór roku kurtka wodoszczelna męska często stanowi dodatek do zestawu odzieży, który wyciągamy z plecaka tylko w przypadku opadów. Przez większość dnia, kiedy akurat nie pada, wygodniej jest korzystać z elastycznej bluzy czy softshella, które cechują się bardzo wysoką oddychalnością. Stąd też kurtka przeciwdeszczowa na wiosnę i lato powinna być możliwie lekka. Świetnie sprawdzają się w tej roli cienkie modele o budowie 2,5-warstwowej. Zazwyczaj można je spakować nawet do niewielkiego plecaka, w którym nie zabiorą przestrzeni potrzebnej na inny niezbędny sprzęt.

Pamiętaj – kurtka przeciwdeszczowa to nie wszystko!

Wybierając kurtkę przeciwdeszczową, musimy mieć świadomość, że zabezpieczy nas ona przed deszczem, śniegiem i wiatrem. Sama w sobie nie posiada jednak większych właściwości izolacyjnych, dlatego zawsze używa się jej jako jednego z elementów całego zestawu odzieży. W czasie letnich wycieczek w góry, kiedy wychodzimy na szlak w krótkim rękawku, sama kurtka przeciwdeszczowa w plecaku to za mało. W przypadku nagłego ochłodzenia nie zapewni nam odpowiedniej izolacji. Konieczne jest uzupełnienie takiego zestawu o lekką bluzę termiczną, aby całość sprawdzała się w większości warunków pogodowych. Jeśli w twoim zestawie odzieży turystycznej wciąż brakuje męskiej kurtki wodoodpornej, czas nadrobić ten brak i wybrać model, który najlepiej sprawdzi się w podejmowanych aktywnościach!