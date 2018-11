Najlepsze i najtańsze oferty wczasów w Afryce

Dobre i tanie oferty wyjazdów do krajów afrykańskich to przede wszystkim stali bywalcy tego typu zestawień. Tylko teraz powygrzewamy się na słońcu w atrakcyjnych cenach i zobaczymy ciekawe miejsca bez tłumów i stresu. Sprawdźcie najlepsze kierunki!

Egipt – ciepła zima niedrogo

Egipt uwielbiamy nieprzerwanie od lat. Latem może być tutaj nieco za gorąco i sucho, ale zima w Egipcie to świetne rozwiązanie dla każdego. Przykładowo w grudniu doświadczymy na afrykańskim wybrzeżu w ciągu dnia średnio 24 st. C i równie ciepłej wody, sprzyjającej kąpielom morskim oraz uprawianiu sportów wodnych. Noce będą o kilka kresek chłodniejsze.

Egipt figuruje w każdym zestawieniu niedrogich, całorocznych kierunków turystycznych . I nic w tym dziwnego, skoro na tydzień na miejscu z przelotami z naszego kraju i komfortową formułą all inclusive wydamy niecałe 1200 zł od osoby. A do Hurghady polecimy z portu lotniczego w Katowicach .

Tunezja – taniej już nie będzie

Wakacje w Tunezji wróciły do mody kilka lat temu i sprzedają się wspaniale. Ten afrykański zakątek obfituje w piaszczyste plaże z mnóstwem świetnych hoteli w pierwszej linii brzegowej, oferujących swoim gościom super warunki wypoczynku na miejscu. Zima na wybrzeżu będzie już nieco chłodniejsza z ok. 17 st. C w ciągu dnia i wodą morską o temperaturze 15 kresek, ale przy 7 godzinach pełnego nasłonecznienia w ciągu dnia miłośnicy sportów wodnych będą w Tunezji niestrudzenie szaleć na falach oraz nurkować. To także idealny moment dla wszystkich fanów historii i zwiedzania interesujących zakątków podczas wycieczek fakultatywnych, a do atrakcji turystycznych nie będzie już teraz wielkich kolejek.