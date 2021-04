O czym należy pamiętać, decydując się na wakacje z psem?

Ochrona psa – szczepienia i środki na kleszcze

Wyjazd na wakacje z psem wymaga zadbania o jego zdrowie. Zabezpiecz go przed pasożytami. Do wyboru jest wiele różnych środków, w tym spraye, obroże, tabletki czy krople na kleszcze dla psa. Chroni się go w ten sposób przed kleszczami, pchłami i innymi zagrażającymi jego zdrowiu małymi stworzeniami. Kolejna sprawa to szczepienia. Przed podróżą skonsultuj się z weterynarzem. Zadbaj o szczepienie czworonoga przeciwko boreliozie, wściekliźnie, tasiemcom. Na wakacje spakuj aktualną książeczkę zdrowia psiaka. Sprawdź na wszelki wypadek dane kontaktowe do lecznic w okolicy miejsca pobytu. W przypadku podróży zagranicznych upewnij się, czy kraj, do którego się wybieracie, nie ma specjalnych wymogów związanych z przewozem zwierzęcia. Nie zapomnij też o psim paszporcie. To dokument wymagany, aby przekroczyć granicę państwa.