Obozy zimowe – dlaczego są dobrym pomysłem?

Nowe znajomości

Nie wolno zapominać, że obozy sportowe to także okazja do zawarcia nowych znajomości. Wspólna pasja sprzyja rozkwitaniu dłuższych przyjaźni. Dlatego obozy sportowe będą ciekawym doświadczeniem także dla dzieci, które na co dzień nie interesują się szczególnie aktywnością fizyczną. Poznanie grupy rówieśników zainteresowanych sportem zachęca dziecko do częstszego wychodzenia z domu i uprawiania jakże ważnego sportu w opozycji do godzin spędzonych dość w świecie cyfrowym.