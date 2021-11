Oryginalny styl w najlepszym wydaniu

Zrób to sam

Stworzenie swojej walizki jest niesamowicie proste. Na stronie i w aplikacji mobilnej dostępny jest konfigurator, w którym wybierasz grafikę z bazy lub wgrywasz własne zdjęcie z dysku. Dobierasz do tego kolory tyłu, suwaków, ustalasz wielkość i zamawiasz. Dostępne są rozmiary od walizki, która posłuży jako bagaż podręczny, przez średnią, aż do dużej, w którą spakujesz się na dwutygodniowe wakacje all inclusive. We wszystkim wybór należy do Ciebie, w końcu to Twoja walizka taka jak Ty.