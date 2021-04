WP Turystyka Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Poza miastem Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne plecak trekkingowy + 4 trekkingwyprawy w górywyprawa górskapiesza wyprawa Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 16-04-2021 15:48 Artykuł sponsorowany Plecaki trekkingowe na każdą wyprawę – jak odpowiednio wybrać? Wybór plecaka trekkingowego może być bardzo długim procesem lub dość szybką decyzją. Podstawą powinno być określenie kilku podstawowych danych, które wskażą nam, jakie cechy powinien posiadać nasz idealny plecak do trekkingu. Share Plecak trekkingowy na każdą wyprawę Źródło: materiały partnera Pierwszym i najważniejszym parametrem charakteryzującym plecaki trekkingowe jest pojemność. Na rynku bez problemu znajdziemy plecak trekkingowy 30l, 40l, 50l, a także jeszcze większe modele. Dostępne wielkości są często nieco inne w ramach jednego modelu, w zależności od tego, czy jest to plecak trekkingowy damski czy męski. Warto dopasować pojemność plecaka do naszych potrzeb. Jeśli wśród naszych wypraw przeważają krótsze, jednodniowe wycieczki, z pewnością wystarczy nam lekki plecak trekkingowy 30l. Z łatwością zmieści on dodatkową odzież, jedzenie, napoje oraz wszystkie niezbędne akcesoria. Mały plecak do trekkingu sprawia, że możemy poruszać się po szlakach znacznie sprawniej i szybciej. W przypadku weekendowych wypadów na szlak optymalnym rozwiązaniem jest plecak trekkingowy 40l, w którym zmieścimy większy zapas odzieży, jedzenie, czy chociażby śpiwór. Taka wielkość plecaka świetnie sprawdza się również w czasie krótkich wycieczek w większym gronie, wówczas jedna osoba może nieść bagaż dla wszystkich. Największe plecaki trekkingowe są wybierane do wielodniowych wypraw, które często wiodą oddalonymi od cywilizacji szlakami, kiedy ilość niezbędnego sprzętu do zabrania znacząco rośnie. Plecak trekkingowy 50l może być w takim przypadku nawet za mały. Większość firm outdoorowych posiada w swojej ofercie plecaki do trekkingu dochodzące do 80l pojemności. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku plecaków więcej, nie zawsze znaczy lepiej. Duża pojemność oznacza, że najprawdopodobniej weźmiemy ze sobą mnóstwo zbędnych rzeczy, które tak naprawdę nie są nam całkowicie potrzebne, a które będziemy musieli dodatkowo dźwigać na plecach. Stąd też przy doborze plecaka najlepiej starać się jak najbardziej ograniczać własne potrzeby. Jaki plecak w góry wybrać? Jeśli naszym celem są górskie szlaki, to powinniśmy szczególną wagę poświęcić doborowi odpowiedniego modelu plecaka trekkingowego. Podstawowe modele wycieczkowe często będą niewystarczające na trudnych ścieżkach. 1. Po pierwsze lekki plecak trekkingowy w góry powinien charakteryzować się wysoką wytrzymałością, a więc musi być wykonany z mocnych materiałów. Nie zawsze oznacza to grubą tkaninę. Wiele plecaków topowych marek wykorzystuje nowoczesne rozwiązania, które przy niewielkiej grubość materiału oraz niskiej wadze zachowują odpowiednią trwałość.

2. Po drugie plecak w góry powinien być odpowiednio wyposażony. Plecaki trekkingowe górskie muszą posiadać pętle do zamocowania czekanów czy kijów trekkingowych. Pozwolą one na łatwe i bezpieczne przytroczenie tych elementów wyposażenia, które na danych etapach wędrówki nie będą wykorzystywane. Taką samą funkcję spełni wyciągana siateczka do mocowania kasku wspinaczkowego, dzięki czemu zyskamy nieco więcej przestrzeni na inne rzeczy wewnątrz plecaka. Jeśli plecak do trekkingu będzie użytkowany zimą, dobrze żeby posiadał osobną kieszeń na raki lub możliwość łatwego przyczepienia ich w pokrowcu na zewnątrz. Plecaki trekkingowe damskie i męskie - czym się różnią? Choć na pierwszy rzut oka plecaki do trekkingu dla pań i panów różnią się głównie kolorystyką, to uważniejsze spojrzenie najczęściej ujawnia nieco więcej różnic. Podstawowym wyróżnikiem jest różna długość systemu nośnego. Plecak trekkingowy damski jest nieco krótszy, aby był lepiej dostosowany do zazwyczaj niższego wzrostu pań. Przekłada się to też zazwyczaj na nieco mniejszą pojemność niż w przypadku męskich odpowiedników. Ponadto plecaki trekkingowe znanych marek projektowane dla kobiet, najczęściej posiadają modyfikacje w obrębie szelek, pasa piersiowego czy biodrowego. Nieco inne wyprofilowanie tych elementów, dostosowane do damskiej anatomii, potrafi stworzyć naprawdę ogromną różnicę w komforcie użytkowania plecaka. Niektóre z damskich modeli są też wykańczane przyjemniejszymi w dotyku materiałami. Czy to wszystko oznacza, że plecak trekkingowy damski nie może być w żadnym wypadku używany przez mężczyzn, a męski przez kobiety? Oczywiście, że nie. Wielu miłośników trekkingu o niższym wzroście, kierując się optymalnym dopasowaniem systemu nośnego, zwraca się właśnie ku damskim plecakom. Podobnie jest w przypadku wyższych kobiet, wybierających spośród męskich modeli. Warto również wiedzieć, że znaczna część plecaków jest produkowana jako tzw. unisex, a więc bez rozdziału na płcie. Plecaki trekkingowe męskie, jak i dopasowane do damskiej sylwetki znajdziesz w sklepie górskim 8a.pl: https://8a.pl/plecaki-trekkingowe Jak dopasować plecak trekkingowy? Odpowiednie dobranie plecaka do sylwetki jest niezwykle ważne. Kiedy na naszych plecach spoczywa plecak trekkingowy 50l lub jeszcze większy, to każda niedoskonałość będzie powodowała dyskomfort w czasie wędrówki. Aby tego uniknąć, plecak powinien być odpowiednio dobrany do wzrostu, a w zasadzie do długości pleców. Chodzi o to, aby odległość pomiędzy pasem biodrowym a punktem mocowania szelek umożliwiała odpowiednie wyregulowanie całości. Kiedy nosimy ciężkie plecaki trekkingowe, większość obciążenia spoczywa właśnie na biodrach. Stąd optymalna długość systemu nośnego jest niezwykle ważna. Zbyt krótki sprawi, że nadmiernie obciążone będą ramiona, zbyt długi może spowodować, że plecak będzie się zbytnio przemieszczał w czasie marszu. W takich sytuacjach z pomocą często przyjdzie krótszy plecak trekkingowy damski lub dłuższy model dla mężczyzn. Wiele plecaków jest produkowanych w kilku rozmiarach lub posiada regulację wysokości wpięcia pasów ramiennych, przez co możliwość optymalnego dopasowania plecaka jest jeszcze lepsza. Kupując plecak online powinniśmy się w takim przypadku kierować danymi, które podaje producent. Kiedy wybierzemy już odpowiedni rozmiar powinniśmy pozapinać wszystkie paski i odpowiednio dostosować ich długości. Bardzo ważna jest odpowiednia regulacja pasa biodrowego, szelek i pasa piersiowego. Większe modele posiadają często dodatkowe paski w górnej części pasów ramiennych, które dociągają plecak do pleców, przez co całość zachowuje zwiększoną stabilność. Warto poświęcić kilka chwil na optymalne dopasowanie wszystkich elementów przed każdą dłuższą wędrówką. Kilka minut poświęcone na regulację plecaka przed wyruszeniem w drogę może nam zapewnić komfort w czasie wielogodzinnego marszu. Luźne pasy kompresyjne, pasek piersiowy czy inne elementy plecaka to duże ryzyko niewygody w czasie wycieczki. Jak spakować plecak trekkingowy? Żeby wykorzystać wszystkie zalety markowych plecaków górskich niezbędne jest odpowiednie rozłożenie bagażu. Nawet najlepsze plecaki trekkingowe nie będą komfortowe, jeśli ekwipunek włożymy do nich na chybił trafił. Bardzo ważne jest właściwe rozłożenie obciążenia. Najcięższe elementy ekwipunku, takie jak, np. namiot czy zapas wody, powinny zostać umieszczone możliwie blisko pleców, w środkowej części plecaka. Im dalej od tego punkt, tym rzeczy umieszczane w plecaku powinny być lżejsze. Odpowiednio umieszczony środek ciężkości sprawia, że plecak do trekkingu będzie podążał za każdym naszym ruchem, nawet w czasie marszu w trudniejszym terenie. Rozkładając odpowiednio bagaż dobrze jest przemyśleć rozmieszczenie ekwipunku również w kwestii jego przydatności na szlaku. Rzeczy takie jak śpiwór, dodatkowe jedzenie czy odzież na kolejne dni mogą byś schowane głęboko w jego wnętrzu. Natomiast kurtka przeciwdeszczowa, lekka bluza, czołówka, mapa, drobne przekąski, czy butelka z wodą powinny znajdować się w zasięgu ręki. Wykorzystując wszystkie zewnętrzne kieszenie i schowki jesteśmy w stanie tak przygotować plecak trekkingowy w góry na całodniowy odcinek szlaku, że w zasadzie nie będziemy musieli zaglądać do jego głównej komory. Kolejną rzeczą o której nie możemy zapominać jest odpowiednie wypełnienie plecaka lub spięcie go bocznymi paskami kompresyjnymi w taki sposób, aby zawartość się nie przemieszczała. Plecaki trekkingowe z ruszającym się wewnątrz sprzętem to prawdziwe zagrożenie dla stabilności. W czasie pokonywania śliskich kamieni w potoku czy podążania wąską ścieżką na mocno nachylonym stoku, odpowiednia stabilność to podstawa. Zbyt duży lub też nieodpowiednio skompresowany plecak, będzie nieporęczny i może spowodować zachwianie w kluczowym momencie, przyczyniając się do upadku na szlaku. Większe elementy ekwipunku często można przytroczyć na zewnątrz plecaka. Pamiętajmy przy tym, aby nie przesadzić z dodatkowym wyposażeniem przyczepionym do plecaka w każdym możliwym punkcie. Jeśli wybieramy się na zalesiony szlak, czy też będziemy się przeciskać przez wąskie skalne przejścia, dobrze jest w czasie pakowania plecaka zwrócić uwagę na to, żeby żaden przymocowany na zewnątrz element nie wystawał zanadto poza obrys naszej sylwetki. Każdy tego typu bagaż będzie bowiem haczył o gałęzie czy wystające skały, mocno irytując na szlaku. Plecak na trekking gotowy? Czas ruszać w drogę. Niezależnie od tego czy wybierzesz lekki plecak trekkingowy damski, męski czy unisex, niewielki model 30l, czy też znacznie większy model o pojemności 50l, najważniejsza jest radość z pokonywanych kolejnych kilometrów. Odpowiednio dopasowany, wyregulowany oraz spakowany plecak do trekkingu może znacząco podnieść komfort na każdej wyprawie. Nowoczesne plecaki trekkingowe umożliwiają sprawniejszą wędrówkę, dzięki czemu podczas swoich wypraw dotrzesz jeszcze dalej. Artykuł sponsorowany