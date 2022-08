Pora na Śląsk

Myśl przewodnia

W czasie Tattoo Konwentu celebrowana jest nie tylko sztuka tatuażu, ale również różnorodność i odmienność wszystkich jego uczestników. Już od 2009 roku każda impreza przyciąga do siebie tysiące ludzi, a wraz z nimi – zdobiące ich ciała tysiące małych i większych dzieł sztuki o szczególnym znaczeniu. Goszczenie tylu wyjątkowych osób, to dla organizatorów wydarzenia ogromne wyróżnienie. Dlatego właśnie tegoroczny cykl festiwali łączy wspólne hasło – "Wyrażaj się", zachęcające wszystkich odwiedzających konwent do dzielenia z innymi swoich pasji i emocji. Tattoo Konwent to barwna i przyjazna przestrzeń otwarta na wszystko to, co w nas wyjątkowe!