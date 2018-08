Porto oraz Lizbona. Poznaj klimat portugalskich miast

Stolica Portugalii, Lizbona oraz pełne uroku Porto to jedne z ciekawszych zakątków słonecznej Portugalii. Wybierz się na gorące wybrzeże nad Oceanem Atlantyckim, a jeśli nastawiasz się na zwiedzanie, Portugalia jest świetnym kierunkiem całorocznym.

Porto to nie tylko wino

Turystyka w Porto

Do Porto dolecimy z Polski samolotem, miasto dysponuje bowiem własnym portem lotniczym , co jest bardzo wygodne dla podróżujących. To właśnie tutejsze studenckie peleryny stanowiły inspirację dla J.K. Rowling podczas pisania ” Harry'ego Pottera ”, a jeśli dobrze poszukamy, znajdziemy kawiarnię dedykowaną pisarce.

Pozostałością po XIX-w. epoce przemysłowej jest w Porto dwukondygnacyjny most ze stali na rzece Duero, którą od stuleci transportuje się wino. Mostów jest łącznie 6. Zwiedzanie Porto zaczyna się zazwyczaj od usytuowanego na wzgórzu pięknego starego miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO , a historia zachowanych budynków sięga średniowiecza. Przejdźcie się wzdłuż nadoceanicznego nabrzeża Ribeira, zajrzyjcie do ciekawych kościołów, katakumb, muzeów (przykładowo Serralves), na dworzec, którego ściany wyłożone zostały ozdobnymi płytkami obrazującymi istotne pod względem historycznym momenty dla Portugalczyków. Polecamy również wieżę z punktem widokowym (Torre dos Clérigos), magazyny z winem nieopodal jednego z mostów, a także lokalne sklepiku z przepysznymi produktami spożywczymi.

Lizbona sercem gorącej Portugalii

Zwiedzanie tej europejskiej metropolii na południu kraju odbywa się powoli, w kameralnej atmosferze, nikt nigdzie nie biegnie, a zabytków oraz interesujących miejsc jest naprawdę sporo. Zresztą o zwiedzaniu tej części Półwyspu Iberyjskiego napisano już mnóstwo przewodników. Lizbona dysponuje własnym lotniskiem , a sprawnemu poruszaniu się po mieście sprzyja świetna sieć komunikacyjna (autobusy, tramwaje – słynna 28 mija najważniejsze punkty Lizbony , metro, a także droższe taksówki). Warto robić przystanki na rozkoszowanie się portugalską kuchnią z flagową rybą kraju, czyli dorszem na czele. Co krok w gęstwinie uliczek i na placach miejskich napotkamy typowe dla lizbońskiego krajobrazu pastelarie (kawiarnie). Próbujmy różnych gatunków portugalskiego wina, doskonale reprezentowanych przez porto oraz maderę, słodkich babeczek, rybnych i mięsnych gulaszy czy ryżu w rożnych postaciach. Pamiętajmy, że część punktów tego typu zamykana jest jeszcze przed wieczorną porą kolacyjną i pozostaje zamknięta aż do następnego ranka.

Lizbona i okolice

Tuż obok miasta po przejażdżce przez monumentalny most na Tagu czeka na nas miejscowość Almada, skąd pochodzi znany piłkarz Luis Figo. Na Wybrzeżu Lizbońskim niedaleko w kierunku zachodnim od Lizbony (ok. 30 km) napotkany znany kurort, Estoril ze źródłami termalnymi, usytuowany w regionie Estremadura. Jest on na ogół porównywany ze słynnym Algarve, a ze stolicy Portugalii na miejsce dojedziemy autobusem podmiejskim. Przy piaszczystych plażach wypatrzymy luksusowe rezydencje i pałacyki, organizowane są tutaj wyścigi Formuły 1 i prestiżowy turniej tenisa, co ugruntowuje pozycję Estoril w Portugalskim Złotym Trójkącie. Da się jednak wypatrzeć stosunkowo tanie noclegi w ofercie ze śniadaniami oraz dojazdem własnym.