Powitanie z Afryką

Ten hotel ma swoją magię, nie sposób jej nie poczuć od pierwszej sekundy po przyjeździe. Po zjeździe z drogi masz do pokonania zaledwie 200 metrów do bramy, ale nie jedziesz przez wioskę, a między zielonymi drzewami. Zieleń towarzyszy Ci również, gdy wysiadasz z samochodu i masz kilkadziesiąt metrów do przejścia między malutkimi, przytulnymi domkami, w których mieszkają goście PiliPili. W środku miejsca jednak nie brakuje, tym bardziej, że bardzo rzadko zagląda się tu do pokojów - kontakt z naturą na zewnątrz jest tak cenny, że większość gości wraca do środka tylko na noc.