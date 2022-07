Tattoo Konwent zawija do Gdańska

Wielkimi krokami zbliża się kolejna impreza z cyklu Tattoo Konwent powered by Perła. Tym razem festiwal zawita do Gdańska – wakacyjnego centrum Pomorza, aby uchylić odwiedzającym rąbka tajemnicy świata tatuażu. Jak w każdej poprzedniej edycji, w Gdańsku nie zabraknie dobrej muzyki i sztuki alternatywnej, a także mnóstwa innych atrakcji. Głównym elementem wydarzenia będą konkursy na najlepsze tatuaże, w ramach których jury wyłoni najpiękniejsze i najlepiej wpisujące się w kategorie konkursowe dzieła sztuki. Impreza rozpocznie się 30 lipca w Amber Expo przy ul. Żaglowej 1 i potrwa aż do niedzieli 31 lipca.