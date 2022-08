Tatuażowe zakończenie wakacji

W weekend 20-21 sierpnia w Katowicach odbyła się ostatnia z wakacyjnych edycji wydarzenia Tattoo Konwent 2022 powered by Perła. Artyści i fani sztuki tatuażu z całego kraju zjechali się do stolicy Śląska by wziąć udział w dwudniowym festiwalu wypełnionym po brzegi atrakcjami. W programie imprezy nie zabrakło koncertów, pokazów sztuk alternatywnych oraz specjalistycznych szkoleń. Szczególnym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się konkursy na najlepsze tatuaże. Z myślą o uczestnikach związanych ze Śląskiem przygotowano nawet specjalną kategorię – najlepszy tatuaż z motywem Śląska. Kandydatów na zwycięzcę nie brakowało!