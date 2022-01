Turyści wchodzą na zamarznięte Morskie Oko. "Głupota ludzka nie zna granic"

Najczęściej w komentarzach pojawia się jednak apel o wlepiane mandatów za takie występki. "Nie wchodźcie na taflę, nie strzelajcie w Sylwestra, nie wyrzucajcie śmieci w lesie. Jak grochem o ścianę. Co roku te same apele, te same prośby" - dodaje zbulwersowana internautka.