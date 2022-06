W całej Polsce dzieci uczyły się jak dbać o domowe ogródki. Niezwykły sukces akcji edukacyjnej #ZDROWOROSNA.

Od połowy marca aż do połowy czerwca zgłosiło się ponad 5100 grup i klas. #ZDROWOROSNA wsparli młodzi laureaci poprzednich edycji Masterchef Junior: Paulina Foremny, Bartek Kwiecień, Gaja Suchocka i Jagoda Łaganowska. Projektowi towarzyszyła piosenka specjalnie skomponowana na potrzeby akcji przez Wujka Ogórka (Przemysława Urbaniaka) oraz konkurs na najlepszy film, nakręcony podczas tworzenia własnego ogródka w domu lub mieszkaniu. Zwycięskie filmiki nagrodzone zostały zestawem YouTubera, prezentem od W. Legutko oraz spotkaniem z jednym z laureatów MasterChef Junior. Spotkania ze zwycięzcami odbyły się w wybranych szkołach w 10 miastach w Polsce: Warszawie, Łodzi, Żarach, Augustowie, Jaworznie, Sycowie, Rawiczu, Krotoszynie, Zielonce i Wałbrzychu. Wydarzenia, które wraz z młodymi kucharzami poprowadził Wujek Ogórek (Przemysław Urbaniak), dały dzieciom moc wiedzy o zaletach pracy przy uprawie roślin oraz były inspiracją do zamiłowania do zdrowej i ekologicznej żywności.