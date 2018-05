W pogoni za miłością na drugi koniec świata. Przygoda, o jakiej wielu marzy

Postanowił pojechać za nią na inny kontynent. Potem wspólnie stwierdzili, że mają świetną okazję dotrzeć do miejsc na świecie, o których do niedawna nawet nie śnili. W rozmowie z WP Bartek Chęciński opowiada o tym, co wydarzyło się podczas ich 4-miesięcznej, fascynującej podróży.

"Świat jest cudowny, w takie wojaże działają na człowiek jak narkotyk" (Bartłomiej Chęciński)

Bartek poznał Olę, 27-letnią podróżniczkę spod Warszawy, w maju 2017 r. Wiedział, że kupiła bilety do Meksyku – lot był zaplanowany na połowę października, a jej celem była słynna mekka surferów – Puerto Escondido. Wtedy jeszcze nie przypuszczał, że kilka miesięcy później znajdzie się na innej półkuli, podążając za swoją drugą połową.

– Zanim zdecydowałem się dołączyć, przez dobre 2 miesiące miałem rozterki i głowiłem się, jak to rozegrać. Postanowiłem - jeśli nie dostanę w pracy urlopu bezpłatnego – zwolnię się. Na szczęście przełożony się zgodził. Ola również była na tak. Chciała, żebym do niej dołączył, chociaż na początku była nieco zaskoczona moim pomysłem. Miałem polecieć 1 grudnia – mówi Bartek Chęciński z Gdańska.

Czy mógł sobie pozwolić, aby wyjechać tak daleko, nawet na kilka miesięcy? Jest fotografem i miał owocny rok. Poza tym od dłuższego czasu marzył o wyprawie poza Europę. Bilet za 2,3 tys. zł kupił tylko w jedną stronę. Nie wiedział, kiedy dokładnie wróci, dokąd dotrze. Wyleciał z Gdańska, a miał przesiadki w Oslo, Miami i Meksyku (Mexico City). Stamtąd doleciał do Puerto Escondido. Podróż łącznie trwała aż 30 godz.

– Czekając na bagaż widziałem w oddali Olę. Chciałem rzucić wszystko i pobiec w jej stronę. Długo jej nie widziałem i nie mogłem się doczekać, by ją znowu ujrzeć. W końcu była to miłość w najwyższej fazie, gdy w powietrzu unosi się kolorowy pył i czuć woń fiołków. Uświadomiłem sobie, że czekanie na nią 1,5 miesiąca było najgorszym okresem w moim życiu. No i zazdrość mnie zżerała - w końcu była gdzieś daleko, sama, nie wiadomo w jakich warunkach – opowiada 29-latek.

Z lotniska pojechali nad ocean, do kurortu Puerto Escondido, gdzie przez 1,5 miesiąca uczyli się surfować i odpoczywali. Ich głównym problemem było, jak zapełnią błogo płynący czas czy co zjedzą na obiad. Choć przytrafiły im się też nieprzyjemne sytuacje. Przykładowo Bartek wpłynął na jeżowca i ok. 20 igieł wbiło mi się w kolano. Skończyło się to wizytą w szpitalu. Złamał też deskę i zgubił telefon. Zlokalizował go za pomocą specjalnej aplikacji i udał się pod wskazany adres, gdzie odzyskał komórkę – znalazł ją nastolatek. Jednak koniec końców i tak skradziono Bartkowi telefon w Mexico City. Stracił także dron za 4 tys. zł.

Dalsze odkrywanie Meksyku

– Stwierdziliśmy, że pojedziemy dalej. Nie mieliśmy konkretnego planu. Słyszeliśmy o malowniczej miejscowości w górach, którą postanowiliśmy odwiedzić. Znajduje się 2,5 tys. m n.p.m. i słynie z tego, że w jej okolicy rosną grzyby halucynogenne. Stąd też rekomendacja wielu osób, aby się w niej zatrzymać – zdradza fotograf. Aby dotrzeć do San Jose del Pacifico, musieli przez kilka godzin jechać krętą drogą, wiodącą ku górze. Para znalazła w miejscowości drewnianą chatkę, w której zatrzymała się na 3 dni. – Nie było tam za bardzo co robić. Grzybków nie znaleźliśmy, ponadto w ciągu dnia było gorąco, a w nocy musieliśmy przykrywać się sześcioma kocami, żeby nie zamarznąć. Tak więc z San Jose del Pacifico chcieliśmy szybko uciec – tym razem busem do miasta Oaxaca. Zatrzymaliśmy się u couchsurferów, więc nocleg mieliśmy za darmo – wyjaśnia.

Miasto jest piękne pod kątem architektonicznym. Budynki niskie, kolorowe, z artystycznymi akcentami. Łącznie spędziliśmy w nim 5 dni i pojechali dalej – 10 godz. autokarem do stolicy, Mexico City. Znowu (poza pierwszą dobą w hotelu) nocowali u couchsurfera. Niestety Bartek złapał wtedy najgorszą anginę w swoim życiu. Leczenie, na własną rękę, trwało 10 dni. Mimo choroby nie zamierzał leżeć w łóżku – cały czas zwiedzał. Testował też lokalne dania. – Grillowane mięso, cebulka oraz kolendra skropione świeżym sokiem z limonki i podane w świeżym pieczywie – ekstaza kulinarna – przyznaje podróżnik.

Kolejny przystanek: Stany Zjednoczone

Następnym ich celem były Stany Zjednoczone. W pierwszej kolejności polecieli do Tijuany, potem pojechali autobusem do granicy meksykańsko-amerykańskiej, najczęściej uczęszczanego przejścia granicznego na świecie, z którego korzysta dziennie ok. 100 tys. osób. Po kontroli ponownie wsiedli do autobusu, by po 30 min. wysiąść i zaciągnąć się powietrzem w San Diego.

– Znaleźliśmy na stronie workaway.info osobę, u której moglibyśmy się zatrzymać. Na portalu zgłaszają się głownie ludzie, którzy potrzebują rąk do pracy, a w zamian oferują spanie, często z jedzeniem. Skontaktowaliśmy się z mężczyzną, który, jak się okazało, prowadził hostel w typowo amerykańskim domu. Ale zaoferowaliśmy mu nieco inną formę współpracy. Zaproponowałem, że zrobię profesjonalne zdjęcia obiektu i wnętrz, które przyciągną więcej gości na serwisach noclegowych. Zgodził się i był zadowolony z takiego układu – opowiada Bartek.

Z San Diego wyruszyli w 3-godzinną podróż pociągiem do Los Angeles. Zakochali się w "mieście aniołów". Jak przyznają, jest kolorowe, rozświetlone, gigantyczne, ludzie są przyjaźni i dużo się dzieje. Metropolia nie oferuje zbyt wielu atrakcji, jednak dla niego, jako fotografa, było ważne uwiecznienie za zdjęciach życia codziennego. Okazało się być ono istnym placem zabaw dla oka i obiektywu. Ale Los Angeles ma, podobnie jak wiele amerykańskich miast, też ciemniejszą stronę.

– Widać to głownie wieczorami. Jest mieszanką świrów: osób mówiących do siebie, nawracających do Boga, mających wyrzuty do całego świata. Na ulicach można spotkać wielu bezdomnych. Transport publiczny – masakra. Mimo wszystko przechodziło mi przez myśl, żeby się tu zatrzymać na dłużej. Kto wie – może przeprowadzić. Miasto stwarza dla osób o mojej profesji bardzo duże możliwości. Choć oczywiście jest też ogromna konkurencja – mówi gdańszczanin.

Pierwsze 4 noce spędzili w hostelu w Santa Monica, nad samym oceanem, obok słynnego koła widokowego. Nie płacili za pobyt z tego samego powodu, co w San Diego. Ola znajdywała w serwisach noclegowych obiekty, które miały mało atrakcyjne zdjęcia. Wysyłała do właścicieli hosteli zapytania, czy w ramach zrobienia przyciągającej uwagę galerii, przenocują ich za darmo. Plan świetnie się sprawdził.

W innej dzielnicy Los Angeles poznali artystkę i producentkę hollywoodzką. Mieszkali na terenie jej posiadłości, w namiocie. W jej domu żyli w większości młodzi ludzie, mający aspirację bycia muzykiem czy aktorem. W zamian za darmowe słanie musieli pomagać we wszelkich pracach - w domu i na zewnątrz.

– Poznaliśmy synów właścicielki. Jak się okazało, pierwszego ma z hawajczykiem, drugiego z Czechem, a trzeciego z Portugalczykiem. Najstarszy z nich jest muzykiem i fotografem, mającym okazje robić zdjęcia sławom. Był pod wrażeniem mojej pracy jako fotografa. Jego matka zaproponowała mi, abyśmy zamieszkali u niej dłużej, a jej syn, który poparł ten pomysł, będzie czasami oddawać mi niektóre zlecenia. Mimo wszystko się nie zdecydowałem, choć propozycja była kusząca – mówi o pobycie w domu producentki podróżnik. Przez kolejne 5 dni przebywał z Olą w dzielnicy Hermosa Beach.

Długie tygodnie na egzotycznych Hawajach

Po Los Angeles przyszedł czas na 5-tygodniowy wyjazd na Hawaje. Bilet lotniczy kosztował ok. 200 dol. od osoby w jedną stronę. Siedząc w samolocie zastanawiali się, czy wychodząc ujrzą lei, czyli wieńce na szyjach pięknych kobiet i obrazki jak filmów. W rzeczywistości było inaczej – nie aż tak rajsko. Zaskoczeniem okazała się dla nich duża liczba bezdomnych, którzy prawdopodobniej przed laty, mając jeszcze pieniądze, przylecieli na Hawaje z kontynentalnej części Stanów z nadzieją, że na egzotycznej wyspie będzie im lepiej. Kolejnym zaskoczeniem byli wszechobecni, bardzo otyli mieszkańcy, oraz to, jak prezentuje się stolica Honolulu. Okazało się, że odwiedzają ją głowie Japończycy. Jest ich tak dużo, że nawet informacje na autobusach czy w sklepach są nie tylko po angielsku, ale też po japońsku. – Honolulu naszpikowane jest wysokimi biurowcami oraz hotelami. Bardzo odstaje od reszty krajobrazu - większą część wyspy tonie w zieleni – komentuje Bartek.

Skontaktowali się na wyspie Oʻahu (przyp. red. – jedna z 137 wysp, spośród których 7 jest zamieszkanych) z małżeństwem z 5-letnią córką, szukającym osoby/pary do sprzątania i drobnych remontów. W ogłoszeniu plusem była znajomość języka polskiego lub indonezyjskiego. To dlatego, że mężczyzną jest z pochodzenia Polakiem, mieszkający w Stanach od 10. roku życia. Żona Rafała, Michelle, jest Indonezyjką.

Mogli się u nich zatrzymać. Dom był duży, z basenem, w bardzo spokojnej dzielnicy. Para otrzymała pokój i pracowała 5 dni w tygodniu po 5 godz. Bartek pomagał Rafałowi budować ogród, Ola zajmowała się ich Lilą. Po pewnym czasie czuli się niemal jak rodzina.

Praktycznie nie plażowali, za to chodzili po szlakach, z których roztaczały się niesamowite widoki. – Góry są jak wyrzeźbione z plasteliny. W naszym planie były "Schody do nieba". Niestety, intensywna ulewa pokrzyżowała nam plany i musieliśmy w połowie drogi zawrócić. Droga była gliniasta, a krople deszczu tak mocno uderzały w twarz, że aż bolało. Choć się nie udało, cieszyliśmy się, że podjęliśmy próbę – opowiada fotograf.

Dominikana i… powrót do Polski

Po Hawajach mieli lecieć do Australii. Jednak za długo zwlekali z decyzją o kupnie biletów i gdy byli gotowi, aby je zarezerwować, cena bardzo wzrosła. Odpuścili, ale nie chcieli wracać do Polski. Znaleźli tanie bilety na Jamajkę i Dominikanę. Zdecydowali się na drugą opcję, ze względu na łatwiejszy powrót do kraju. Jedna samo dostanie się na Dominikanie też było wyzwaniem. Z Oʻahu polecieli na inną hawajską wyspę, Kauaʻi, następnie do Atlanty, a stamtąd do Punta Cany. Choć podróż była długa, dzięki łączonym lotom sporo zaoszczędzili.

– Na Dominikanie wynajęliśmy nocleg na 5 dni. Krótko, ale zdecydowaliśmy, że chcemy spędzić Wielkanoc z rodziną. Relaks, odpoczynek, plażowanie. Nawet załapaliśmy się na udział w reklamie. Byliśmy w niej statystami za sprawą jednej z polskich turystek, która zaczepiła nas w sklepie. Potrzebowała europejsko wyglądające osoby do reklamy 5-gwiazdkowego hotelu. Dostaliśmy za to 60 dol. od osoby. Za zarobione pieniądze wybraliśmy się katamaranem na wycieczkę fakultatywną na jedną z wysepek. Obrazki jak magazynu – błękitna woda, biały jak mąka piasek i palmy. Do tego pyszne jedzenie, serwowane na plaży dania. Egzotyka pełną gębą. A na łajbie.. rum do oporu – zdradza Bartek.

Dominikana była ostatnim etapem podróży. Już w drodze na lotnisko zapierali się rękami i nogami, bo nie chcieli kończyć tej przygody.

– Świat jest cudowny, w takie wojaże działają na człowiek jak narkotyk. Jednak trzeba było wrócić do rzeczywistości, choć pod pewnymi względami przyjemnej – wiedziałem, że niebawem zamieszkam z Olą. Gdy wysiadaliśmy w Warszawie wiedzieliśmy, że to nie była nasza ostatnia wyprawa. Jeśli wyjazd jest dobrze zorganizowany, nie kosztuje majątku. Przez cały nasz 4-miesięczny pobyt wydaliśmy łącznie 15 tys. zł od osoby. Dlatego mamy nadzieję, że w przyszłym roku ruszamy dalej. Tym razem za kierunek obieramy Azję: Wietnam, Tajlandię czy Filipiny - chcemy wyrwać się na ok. 6 miesięcy. Wszystko przed nami – mówi na końcu rozmowy gdańszczanin.

