Wakacje tuż za polską granicą. Zapraszamy na Litwę, Słowację i do Czech

Litwa, Słowacja i Czechy są położone blisko Polski i stanowią świetny kierunek turystyczny zarówno na dłuższe wakacje, jak i na weekendowy wypad. Podpowiadamy, które miejsca warto zobaczyć.

Litwa na wakacje

Zwiedzanie Litwy to szczególnie dobry pomysł latem. W ciepłe dni jest powyżej 20 st. C i fale upałów raczej nam tutaj nie grożą. Dobrą, autokarową wycieczkę objazdową po Litwie z 9 noclegami kupimy od 1749 zł od osoby, a w cenie mamy śniadania oraz obiadokolacje. Zahaczymy również o najważniejsze atrakcje Białorusi oraz Ukrainy .

Czechy – blisko i tanio

W Czechach dominują oferty z dojazdem własnym, co nie dziwi ze względu na małą odległość od naszego kraju i wygodę zwiedzania na własną rękę. Czy to rodzinny, dwutygodniowy wyjazd w czeskie Karkonosze latem czy weekendowy wypad do Pragi, będziemy zadowoleni. Ceny są przyjemne, mieszkańcy przyjaźnie nastawieni, a tutejszy trunek narodowy, zimne piwo, szybko wprawia w dobry nastrój.