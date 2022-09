Wakacje w Albanii – 5 miejsc, które warto zobaczyć

Zdaniem wielu wioska Theth położona na samym dnie doliny Gór Północnoalbańskich to najbardziej chwytająca za serce sceneria całej Albanii. Znajduje się na terenie Parku Narodowego Thethit, a droga do niej obfituje w niesamowite krajobrazy. Szlaki turystyczne umożliwiają dotarcie do niej pieszo lub samochodem. To doskonałe miejsce, by choć na chwilę odpocząć od cywilizacji.